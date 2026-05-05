Tribunal niega prescripción de la pena a Jaime Saade por caso Nancy Mestre
Saade fue condenado por los delitos de homicidio y acceso carnal violento
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó en segunda instancia la negativa de declarar la prescripción de la sanción penal contra Jaime Enrique Saade Cormane, condenado por los delitos de homicidio y acceso carnal violento contra Nancy Mestre, caso que estremeció a Barranquilla en los años 90’s.
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La decisión ratifica que el sentenciado deberá continuar privado de la libertad y descarta, por ahora, cualquier posibilidad de obtener la libertad por vencimiento de términos.
La decisión responde al recurso de apelación presentado por la defensa contra el fallo de primera instancia con fecha del 30 de diciembre de 2025. Tras el análisis, el Tribunal concluyó que no existen fundamentos jurídicos para acceder a esa pretensión.
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La defensa ha intentado demostrar que la justicia “caducó” en este caso, una interpretación que fue desvirtuada de manera categórica por el juez, ya que expresa el fallo que el término de prescripción nunca se cumplió y, por el contrario, fue interrumpido cuando aún faltaban cerca de seis meses para que se configurara.
De acuerdo con el expediente, Saade fue condenado en 1996 a 27 años de prisión, pena posteriormente reducida a 24 años por favorabilidad. Entre la ejecutoria de la sentencia y su captura en Brasil en 2020 transcurrieron aproximadamente 23 años y seis meses, un tiempo inferior al requerido para que operara la prescripción, lo que impidió la extinción de la sanción.
El Tribunal también advirtió que la captura interrumpió el conteo del término prescriptivo, y que, tras su liberación en Brasil en octubre de 2020, el tiempo volvió a correr por el periodo restante de la condena. Sin embargo, su recaptura en 2023 volvió a frenar ese conteo, sin que en ningún momento se alcanzara el límite necesario para extinguir la pena.