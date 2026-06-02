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02 jun 2026 Actualizado 20:02

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Barranquilla

Ataque sicarial deja un muerto y dos heridos en Puerto Colombia

El hecho se registró en el barrio Miramar del mencionado municipio.

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Un hombre perdió la vida, mientras que dos hermanos resultaron heridos en un ataque a bala registrado en el barrio Miramar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

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La víctima fue identificada como Amiro Esteban Pupo Sarmiento, de 46 años, quien falleció en el lugar de los hechos tras recibir varios impactos de arma de fuego. En el mismo ataque resultaron heridos los hermanos Jamir Corro Claros, de 57 años, y Manuel Antonio Corro Claros, de 59, quienes fueron trasladados a un centro asistencial donde permanecen bajo observación médica.

Más información

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 8:37 de la noche del lunes 1 de junio en la calle 1D con carrera 15, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el sector. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas presentes antes de huir.

Las primeras verificaciones indican que Amiro Esteban Pupo Sarmiento y Manuel Antonio Corro Claros no registran antecedentes. Por su parte, Jamir Corro Claros presenta una anotación judicial por el delito de hurto.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que unidades de la SIJIN adelantan las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque. Asimismo, se verifican las circunstancias que rodearon el crimen y los posibles móviles del hecho.

Según información de inteligencia, en el sector tendría influencia un grupo delincuencial común organizado, aspecto que también es objeto de análisis dentro de la investigación.

Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en Puerto Colombia.

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