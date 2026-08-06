Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 ago 2026 Actualizado 13:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Policía desplegará dispositivo de seguridad en Barranquilla por posesión de Abelardo De la Espriella

La posesión de Abelardo De la Espriella será este viernes en Cali.

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En Barranquilla, más de 800 hombres de la Policía serán desplegadas en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de la República.

“Tendremos presencia en los principales corredores de entrada y salida de Barranquilla y su área metropolitana para fortalecer los controles y prevenir cualquier afectación al orden público”, indicó la Policía.

Más presencia policial

Asimismo, habrá presencia policial en la concentración de Iván Cepeda que se llevará a cabo en La Murillo como parte de su llamado a la “desobediencia civil”.

Asimismo, será instalado un PMU en el Gran Malecón, en donde se realizará concierto con reconocidos artistas, desde las 3PM.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir