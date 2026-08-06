Policía desplegará dispositivo de seguridad en Barranquilla por posesión de Abelardo De la Espriella

Caravanas de la Policía durante la celebración de fin de año en Barranquilla

En Barranquilla, más de 800 hombres de la Policía serán desplegadas en diferentes puntos de la ciudad para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de la República.

“Tendremos presencia en los principales corredores de entrada y salida de Barranquilla y su área metropolitana para fortalecer los controles y prevenir cualquier afectación al orden público”, indicó la Policía.

Más presencia policial

Asimismo, habrá presencia policial en la concentración de Iván Cepeda que se llevará a cabo en La Murillo como parte de su llamado a la “desobediencia civil”.

Asimismo, será instalado un PMU en el Gran Malecón, en donde se realizará concierto con reconocidos artistas, desde las 3PM.