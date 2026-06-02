🔴 Junior vs Atlético Nacional EN VIVO | Siga la transmisión de la final de la Liga Colombiana

Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional en el Romelio Martínez.

Junior y Atlético Nacional abrirán la serie definitiva del Apertura 2026 en una final que promete emociones de principio a fin entre dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

Junior llega a esta instancia después de superar un camino venció al Once Caldas en los cuartos de final y posteriormente eliminó a Independiente Santa Fe en una semifinal muy disputada que tuvo que definirse desde el punto penal.

La clasificación a la final representa un importante impulso anímico para los dirigidos por Alfredo Arias, especialmente después de una decepcionante participación en la Copa Libertadores, donde finalizaron en el último lugar de su grupo y quedaron eliminados de toda competencia internacional.

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Por su parte, Atlético Nacional afronta la definición del campeonato con el rótulo de gran favorito. El cuadro verdolaga lideró la fase regular del torneo y ha mostrado una notable superioridad durante las rondas eliminatorias. En los cuartos de final goleó a Inter Bogotá por un contundente marcador global de 9-2, mientras que en semifinales dejó en el camino a Deportes Tolima con un global de 4-1.

Además, el equipo antioqueño tiene toda su atención puesta en la Liga, ya que no disputa competiciones internacionales durante este semestre, una situación que le ha permitido enfocar todos sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo título.

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