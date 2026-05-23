Hallan sin vida a joven de 17 años tras desaparecer en playas de Puerto Colombia

Momentos de tristeza y conmoción se vivieron en las playas de Puerto Colombia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 17 años que permanecía desaparecido desde la noche del viernes 22 de mayo.

El cuerpo fue avistado en aguas cercanas al sector del muelle por personas que participaban en la búsqueda. De inmediato, alertaron al grupo de salvavidas del municipio, quienes ingresaron al mar y lograron recuperar el cadáver. Familiares y amigos del menor presenciaron la escena en la orilla de la playa.

El joven ingresó al mar en horario restringido

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el adolescente habría ingresado al mar junto a unos amigos sobre las 10 de la noche del viernes, en un horario no autorizado para bañistas y en una zona cercana a los espolones.

Las autoridades señalaron que las condiciones del sector representan un alto riesgo, especialmente durante horas de la noche.

Autoridades activaron protocolos de búsqueda

Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia, explicó que tras conocerse la emergencia se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.

“De acuerdo con la información suministrada por los amigos y familiares, el joven desapareció al ingresar a la zona de playas en un horario prohibido, generándose la emergencia. La Policía hizo presencia inmediatamente en el lugar y notificó a los diferentes organismos de socorro para activar los protocolos de búsqueda y rescate”, indicó Vargas.

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El funcionario agregó que la Administración Municipal instaló un Puesto de Mando Unificado y coordinó las labores con diferentes organismos de emergencia para adelantar la operación de búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo del joven.