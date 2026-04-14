Alertan que Air-e no podría responder a demanda en el Caribe por caída de recaudo y operatividad

El panorama financiero y operativo de Air-e Intervenida, según cifras de Sintraelecol (sindicato de la empresa de energía), evidenciaría un “panorama oscuro” para responder por la demanda en la región Caribe.

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Aunque la demanda muestra un crecimiento sostenido, con incrementos de hasta 56 GWh (+3,3%) por encima de lo esperado en el acumulado y un alza del 6,4% frente a 2025, este comportamiento no se traduciría en mejores ingresos para la compañía.

Más cifras

Por el contrario, la facturación se mantiene por debajo de las metas, con caídas de hasta “-1,3% en el mes y un leve rezago en el acumulado”. A esto se suma una capacidad operativa limitada, que apenas alcanza en promedio el 61%.

Uno de los puntos más críticos está en las “pérdidas de energía, que se ubican en 31,3% y han aumentado desde la intervención”.

En materia de recaudo, las cifras tampoco son alentadoras. “Durante 2025 se registró un 73,55%, mientras que en febrero de 2026 cayó a 72,99%, manteniendo una tendencia descendente que limita la liquidez de la compañía”.

“Los trabajadores que laboramos en la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. INTERVENIDA no podemos permanecer en silencio ante una situación que amenaza el presente y futuro del servicio público esencial de la energía eléctrica que cobija a más de 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira”, dijo el sindicato por medio de un comunicado.

Asimismo, Sintraelecol rechazó “la posición pasiva que viene asumiendo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios bajo la dirección del funcionario Hermes Felipe Duran Carron, ante la grave situación que atraviesa la empresa”.

El comunicado también argumenta que “se evidencia la salida constante de clientes no regulados, quienes ante la incertidumbre institucional, inestabilidad y falta de compromiso que les garantice la venta de energía que requieren para sus empresas, están optando por trasladar sus contratos a otros comercializadores de energía, agravando significativamente las finanzas de Air-e, ya que estos usuarios representan una parte importante de los ingresos de la compañía, acelerando el deterioro financiero y profundizando aún más la crisis”.