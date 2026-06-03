Plan 1.000: la apuesta de SuperSalud para reducir retrasos en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud presentó el “Plan 1000”, una estrategia que busca mejorar la entrega de medicamentos en los puntos donde más se acumulan fórmulas pendientes y quejas de los usuarios.

Con el objetivo de enfrentar uno de los problemas que más preocupa a los pacientes del país, la Superintendencia Nacional de Salud puso el proyecto en una circular abierta a comentarios ciudadanos antes de implementarla.

La iniciativa, denominada “Plan 1000”, se enfocará en los establecimientos farmacéuticos donde actualmente se registra el mayor número de retrasos y reclamaciones relacionadas con este servicio.

La propuesta contempla medidas especiales para 1.000 dispensarios priorizados por la entidad, identificados a partir de los reportes que muestran una alta cantidad de medicamentos pendientes de entrega.

Según la Supersalud, estos puntos concentran buena parte de las dificultades que enfrentan miles de usuarios para acceder oportunamente a sus tratamientos.

¿De qué va a tratar?

De acuerdo con Daniel Quintero, Superintendente de Salud, uno de los cambios más importantes planteados en la circular es que las EPS deberán contar con representantes con capacidad de decisión en los dispensarios considerados críticos.

La idea es que los problemas puedan resolverse directamente en el lugar donde se presentan, evitando que los pacientes tengan que realizar múltiples trámites o esperar largos periodos para obtener una respuesta.

Además, cuando un medicamento no esté disponible, las entidades tendrán que informar claramente al usuario dónde podrá reclamarlo y en qué fecha se realizará la entrega.

Con esto se busca reducir la incertidumbre que actualmente enfrentan muchos pacientes cuando reciben una respuesta negativa en las farmacias.

La iniciativa también plantea la creación de canales de atención presencial dentro las Entidades Responsables de Pago (ERP), en farmacias autorizadas y priorizadas.

Allí, los usuarios podrán recibir orientación, gestionar autorizaciones y presentar peticiones, quejas, reclamos o denuncias (PQRD) relacionadas con la prestación de los servicios de salud.

De acuerdo con la Superintendencia, la estrategia pretende mejorar la coordinación entre las EPS y los gestores farmacéuticos. Para lograrlo, se propone un intercambio diario de información sobre los medicamentos pendientes, con el fin de identificar rápidamente las causas de los retrasos y encontrar soluciones más efectivas.

Las ciudades con mayor concentración de establecimientos priorizados incluyen Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Manizales y San Gil.

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En estos territorios se registra una parte significativa de las reclamaciones relacionadas con la entrega de medicamentos, un problema que se ha convertido en una de las principales causas de inconformidad entre los usuarios del sistema de salud.

¿Usted quisiera participar?

Según la entidad, la circular tendrá una vigencia de 6 meses. La SuperSalud afirma que “Durante ese periodo se harán seguimiento al comportamiento de los pendientes en dispensación y a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) reportadas por los usuarios”, y que la continuidad del proyecto dependerá de los resultados y análisis que se obtengan.