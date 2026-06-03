¿Quién es Brian Narváez? El colombiano que dirigirá AstraZeneca en la región andina

AstraZeneca anunció el nombramiento del colombiano Brian Narváez como nuevo Country President para el Clúster Andino, una región que agrupa las operaciones de la compañía en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

Desde este cargo tendrá la responsabilidad de dirigir la estrategia de la farmacéutica en estos cuatro países y fortalecer iniciativas relacionadas con innovación, acceso a tratamientos y cooperación con los sistemas de salud.

Según la farmacéutica, el nuevo presidente regional cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en las industrias farmacéuticas, tecnológica y de consumo.

Antes de asumir este cargo se desempeñó en Estados Unidos, donde lideró estrategias para el área respiratoria de AstraZeneca, una de las divisiones más relevantes de la compañía a nivel global.

Además, ha ocupado diferentes cargos relacionados con estrategia corporativa, acceso al mercado y desarrollo de negocios, áreas que tienen un papel clave en la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes y en la articulación con gobiernos, aseguradoras y prestadores de servicios de salud.

“Es un honor asumir este nuevo reto en una región con un enorme potencial para transformar la salud a través de la innovación”, señaló Narváez.

El directivo agregó que espera trabajar junto con los equipos de la compañía y los diferentes actores del sector para acercar la ciencia a más personas y contribuir al fortalecimiento de sistemas de salud sostenibles.

En los últimos años, los sistemas de salud de la región han enfrentado retos relacionados con el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas, así como la necesidad de incorporar nuevas tecnologías médicas y tratamientos más especializados.

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El informe de la empresa afirma que es una de las principales compañías biofarmacéuticas del mundo y concentra buena parte de su trabajo en áreas como oncología, enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, patologías respiratorias e inmunológicas y enfermedades raras.

Con el nombramiento Narváez, la compañía busca consolidar su presencia en la región andina y continuar impulsando proyectos orientados a mejorar el acceso a tratamientos innovadores y fortalecer los sistemas de salud.