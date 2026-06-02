La muerte de una paciente provocó el cierre de la clínica de Gabriel Cubillos

Luego de que el país conociera la historia de Yulixa Tolosa, quien desapareció y fue encontrada muerta como consecuencia de una liposucción en una clínica de garaje, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, y la Clínica Láser Surgical, instituciones vinculadas con el médico Gabriel Cubillos.

La medida fue adoptada por la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud de la Supersalud, que realizó una visita de vigilancia para verificar las condiciones en las que operaba el servicio y después de recibir denuncias de pacientes por presuntas irregularidades.

¿Cómo empezaron las investigaciones?

El proceso comenzó tras quejas presentadas por seis pacientes de la Clínica Láser Surgical. Según la Supersalud, las denuncias señalaban posibles fallas en la presentación de los servicios, inconsistencias en las historias clínicas, inconformidades con los resultados y dificultades para recibir atención después de los procedimientos realizados.

Durante las indagaciones, la entidad encontró un caso en el que,de acuerdo con la información recopilada, una paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio durante una cirugía y requirió maniobras de reanimación en tres ocasiones antes de ser trasladada en una ambulancia medicalizada.

Sin embargo, la Superintendencia aseguró que no encontró registros que permitieran verificar de manera completa las condiciones en las que se realizó el traslado ni el seguimiento médico posterior. Posteriormente, la paciente falleció.

A partir de estos hallazgos, la autoridad sanitaria decidió intensificar las acciones de inspección y vigilancia para verificar si la clínica estaba garantizando condiciones adecuadas de seguridad para los pacientes.

No obstante, durante el proceso de verificación, la Clínica Láser Surgical no permitió el ingreso de los funcionarios encargados de la inspección, situación que, según la Supersalud, constituye una posible infracción a las normas que regulan la vigilancia del sistema de salud.

Como consecuencia de esta actuación, la Clínica Láser Surgical reportó el retiro de los servicios que tenía habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), la base de datos oficial donde deben estar inscritas todas las instituciones autorizadas para prestar servicios médicos en Colombia.

En cuanto a la Clínica de Obesidad y Envejecimiento (CLOE), funcionarios detectaron que la institución no tenía la autorización necesaria para realizar algunos de los procedimientos que promocionaba a los pacientes.

Según informó la Superintendencia, allí se identificaron situaciones que podrían representar riesgos para los usuarios, así como dificultades para que los funcionarios desarrollaran sus labores de inspección y control.

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Con esta medida se busca prevenir posibles afectaciones a los pacientes y garantizar que cualquier procedimiento quirúrgico se realice en instituciones que cumplan con los requisitos exigidos por la ley.

Cabe recordar que las cirugías plásticas y los procedimientos estéticos son algunas de las intervenciones médicas que exigen mayores controles debido a los riesgos que pueden presentarse durante y después de una operación.

El objetivo es evitar que personas sean sometidas a procedimientos en establecimientos que no cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad sanitaria.

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que continuará adelantando acciones de inspección, vigilancia y control en todo el país para garantizar que los servicios de salud se presten en condiciones seguras. Asimismo, reiteró que las medidas adoptadas buscan proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en el sistema de salud.