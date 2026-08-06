Caso Lili Pink: La Fiscalía vincula otra empresa por presunto contrabando y lavado de activos

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, amplió las medidas cautelares dentro de la investigación patrimonial que adelanta contra Fast Moda S.A.S., sociedad que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar a Elephant Import & Export S.A.S. empresa que, según la investigación, era uno de sus principales proveedores.

Según las pruebas, Elephant habría sido utilizada para soportar la importación y el abastecimiento de mercancía, pese a no contar con capacidad económica real, la investigación también estableció que su aparente fortaleza financiera se sustentaba en un préstamo por 64.000 millones de pesos otorgado por otra sociedad que tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.

Asimismo, se evidenció que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por 126.000 millones de pesos a favor de Elephant, situación que haría parte del esquema financiero utilizado por la estructura investigada.

Durante las diligencias fueron identificados 12 contenedores con mercancía de origen chino ingresada al país desde Panamá, además, se verificó que otros 31 contenedores habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La investigación también estableció que parte de la mercancía ya contaba con etiquetas elaboradas para el mercado colombiano, pese a que correspondía a productos de origen chino.

Cabe recordar que por este caso la Fiscalía imputó a ocho empresarios que son investigados por la presunta red transnacional dedicada al ingreso de ropa femenina y accesorios de contrabando, no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente acusador, los investigados habrían participado en una red de contrabando por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Los investigados son: Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias, quienes son considerados por el ente acusador como indiciados.