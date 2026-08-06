5 errores que podrían hacer más costoso un viaje de Colombia a Estados Unidos: tome nota

Colombia

Viajar a Estados Unidos sigue siendo uno de los principales objetivos de los turistas colombianos. Ya sea para disfrutar de las playas de Florida, visitar los parques temáticos de Orlando, recorrer ciudades como Miami o realizar un viaje de compras, una buena planificación puede representar un ahorro significativo.

De hecho, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO), explicó que, durante 2025, Estados Unidos, junto a España, fueron los principales países receptores de viajeros colombianos, recibiendo el país norteamericano un total de 1.7 millones de visitantes ‘cafeteros’.

Sin embargo, muchos viajeros terminan gastando más de lo previsto por errores que pueden evitarse fácilmente.

Por eso, en Caracol Radio le contamos sobre cinco de las situaciones más comunes que incrementarían el presupuesto de un viaje, especialmente a Estados Unidos, según expertos.

Primero: Dejar las reservas para último momento

Uno de los errores más frecuentes es esperar hasta pocos días antes del viaje para reservar vuelos, hoteles o transporte.

En temporadas de alta demanda, como vacaciones de mitad de año, fin de año o Semana Santa, los precios suelen incrementarse considerablemente. Además, la disponibilidad de hoteles y vehículos puede reducirse, obligando a elegir opciones más costosas.

Por eso, los expertos recomiendan comparar alternativas y reservar con varias semanas de anticipación.

Por eso, los expertos recomiendan comparar alternativas y reservar con varias semanas de anticipación. Plataformas con años de experiencia como Viajemos.com permiten revisar diferentes opciones de Hoteles y alquiler de carros para organizar el itinerario con tiempo, facilitando una mejor administración del presupuesto.

Segundo: Pensar que el transporte público siempre será suficiente

Muchos viajeros asumen que podrán desplazarse únicamente en transporte público, pero esto depende del destino.

Mientras ciudades como Nueva York cuentan con una amplia red de metro, en estados como Florida la mayoría de los atractivos turísticos están separados por largas distancias. Playas, centros comerciales, parques naturales y parques temáticos suelen requerir desplazamientos en carro.

No contemplar este aspecto puede traducirse en altos gastos en aplicaciones de transporte o taxis durante toda la estadía.

Tercero: No revisar los costos adicionales al alquilar un carro

Al momento de alquiler un carro en Miami, algunos viajeros solo comparan el precio inicial y olvidan revisar aspectos como seguros, políticas de combustible, conductores adicionales o el uso de peajes electrónicos.

Estados como Florida cuentan con numerosas autopistas de peaje, por lo que es recomendable conocer previamente cómo funciona este sistema para evitar cargos inesperados o multas posteriores.

Antes del viaje, resulta útil revisar las diferentes alternativas disponibles en el portal web MilesCarRental.com, donde es posible comparar opciones de alquiler y planificar la movilidad con mayor tranquilidad.

Cuarto: No calcular correctamente el presupuesto diario

Otro error habitual consiste en estimar únicamente el costo de los vuelos y el hotel, dejando por fuera gastos cotidianos como alimentación, parqueaderos, peajes, combustible, entradas a atracciones, compras o impuestos.

En Estados Unidos, muchos precios publicados no incluyen los impuestos locales, por lo que el valor final puede ser superior al esperado.

Elaborar un presupuesto diario ayuda a mantener un mejor control de los gastos y evita sorpresas durante el viaje.

Quinto: Improvisar el itinerario

Aunque viajar sin un plan puede parecer atractivo, improvisar completamente suele generar mayores costos.

No definir previamente qué lugares visitar puede implicar desplazamientos innecesarios, reservas de último minuto o pagos más altos por entradas y alojamiento.

Organizar una ruta antes de viajar permite optimizar tiempos, reducir distancias y aprovechar mejor cada jornada de vacaciones.

Planificar sigue siendo la mejor forma de ahorrar

Estados Unidos ofrece una enorme variedad de destinos y experiencias para todos los presupuestos. Sin embargo, la diferencia entre un viaje costoso y uno bien administrado suele estar en la planificación.

Reservar con anticipación, comparar opciones de alojamiento, definir un itinerario y prever la movilidad son decisiones que permiten disfrutar el viaje con mayor tranquilidad y evitar gastos innecesarios. Con una buena organización, los viajeros pueden aprovechar mejor su presupuesto y concentrarse en lo más importante: disfrutar de la experiencia.