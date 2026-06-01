Estas son las propuestas económicas de Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: ¿cuál le gusta?

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) presentó un análisis de las propuestas económicas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la presidencia en la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

El estudio identifica los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno y compara las iniciativas de ambos aspirantes.

Según la ANIF, el país enfrenta un deterioro de las finanzas públicas, dificultades en el sistema de salud, riesgos para la seguridad energética y la necesidad de acelerar proyectos de infraestructura que impulsen la competitividad y la generación de empleo.

Frente a este panorama, el centro de estudios realizó una revisión, basado en los programas de Gobierno, con el objetivo de aportar elementos técnicos al debate público para que pueda elegir el próximo 21 de junio.

Dos visiones para enfrentar la crisis fiscal

Uno de los mayores retos para la próxima administración será la situación de las finanzas públicas, la ANIF advierte que el país enfrenta un escenario de déficit y endeudamiento crecientes, por lo que considera necesario un ajuste cercano a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

En este punto, las propuestas de los candidatos toman caminos diferentes, ya que Abelardo de la Espriella plantea una reducción del gasto público, el fortalecimiento de la Regla Fiscal por medio del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y una simplificación del sistema tributario para estimular la inversión privada de las empresas con una modernización de la DIAN para combatir la evasión sin aumentar impuestos.

Según el documento, esto lo haría con un ajuste de reducción del funcionamiento y la contratación por la prestación de servicios.

Por su parte, Iván Cepeda propone aumentar el recaudo mediante un mayor ingreso tributario, incluyendo impuestos a las grandes fortunas y la reducción de beneficios tributarios para grandes empresas. “Con el argumento de que el problema no es cuánto gasta el Estado sino para quién gasta” afirma el informe.

Además, plantea la propuesta de “Austeridad Republicana”, donde se redirigen los recursos para mejorar la inversión social.

¿La salud seguirá igual?

El informe señala que el sistema de salud atraviesa una de las coyunturas más difíciles de las últimas décadas debido al crecimiento de las deudas, las dificultades de acceso a los servicios y el aumento de quejas y tutelas por parte de los usuarios.

La entidad aseguró que el problema más grande es asegurar la solvencia y sostenibilidad de sus fuentes de financiación, lo cual requiere una inversión de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para garantizar una optimización adecuada de los recursos.

En este tema, De la Espriella propone mantener las EPS, aunque con mayores controles financieros, auditorías y medidas para mejorar la eficiencia del sistema. Su apuesta busca corregir problemas sin desmontar el modelo actual.

Cepeda, en cambio, plantea profundizar la reforma impulsada por el Gobierno Petro. Su propuesta contempla reducir la intermediación financiera y fortalecer la atención primaria mediante giros directos a hospitales y centros de salud, especialmente en zonas rurales y apartadas.

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¿Hay seguridad de suministro de energía?

“El sector energético es uno de los que enfrenta problemas de mayor envergadura: pérdida de la suficiencia gasífera, demora en la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica, una demanda creciente y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos”, afirma la ANIF.

La propuesta de De la Espriella se enfoca en garantizar el suministro actual de energía mediante el fortalecimiento de la producción de hidrocarburos, el impulso a la exploración y la utilización del gas como combustible de transición. Incluso contempla el uso del fracking como una alternativa para fortalecer las finanzas públicas.

Cepeda, por el contrario, plantea acelerar la transición energética con mayores restricciones a nuevos proyectos extractivos y una expansión de las energías limpias. Su estrategia prioriza criterios ambientales y territoriales, aunque ANIF advierte que este modelo enfrentaría desafíos fiscales por la reducción de ingresos provenientes del sector minero - energético.

Infraestructura y empleo

En materia de infraestructura, el informe destaca que Colombia mantiene rezagos históricos en inversión en obras civiles, una situación que limita la competitividad y el desarrollo regional.

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De la Espriella propone ampliar el esquema de alianzas público-privadas (APP) para atraer inversión y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos. También plantea reducir trámites para facilitar la participación del sector privado.

Cepeda centra su propuesta en el fortalecimiento de la conectividad rural mediante la construcción de vías terciarias y el impulso a sistemas ferroviarios, transporte eléctrico y esquemas de participación comunitaria en la ejecución de obras.

Respecto al empleo, ANIF recuerda que más del 55% de los trabajadores colombianos continúan en la informalidad, mientras que jóvenes y mujeres siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales.

Las propuestas también difieren en este frente. De la Espriella apuesta por incentivos a la contratación, formación en habilidades tecnológicas y reducción de cargas para las empresas. Cepeda, en cambio, plantea ampliar derechos laborales y fortalecer programas de apoyo educativo como herramienta para mejorar la inclusión productiva.