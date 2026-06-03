El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay que ser enfáticos en buscar la libertad y la democracia sobre Colombia: republicano Chris Smith

El republicano Chris Smith pasó por los micrófonos de 6AMW sobre el hemisferio occidental asegurando que ha intentado ir a Cuba, que ha leído sobre este país y los libros le muestran lo “bárbara que ha sido esta dictadura cubana”.

Incluso, reveló que “ahora mismo andan por ahí en Cuba con camisetas del Che Guevara y el tipo era un asesino en masa”.

Por esto, dijo que para él “la acusación contra Raúl es un paso muy bueno”.

Por otro lado, mencionó que “ahora hay que ser muy enfáticos en buscar la libertad y la democracia sobre Colombia, porque es un país muy importante”.

Sobre el trino de Donald Trump en el que muestra apoyo a Abelardo de La Espriella, el republicando dijo que aunque no ha tenido tiempo de leerlo, cree que también se quiere una Colombia buena, que prospere.