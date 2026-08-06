Gobierno crea prima para militares y policías que realicen desminado y destrucción de explosivos

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026, con el que crea la Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos, un nuevo reconocimiento económico dirigido al personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que desarrolla directamente una de las labores de mayor riesgo dentro de las operaciones de seguridad en el país.

La medida cobija a oficiales, suboficiales, soldados profesionales, infantes de marina profesionales, personal del nivel ejecutivo y patrulleros que, estando en servicio activo, participen en misiones de desminado humanitario, despeje, neutralización, destrucción o mitigación de amenazas por artefactos explosivos. El Gobierno argumenta que estas tareas implican una exposición permanente a un riesgo extremo y requieren personal altamente capacitado, por lo que busca reconocer económicamente esa labor especializada.

Para acceder al beneficio, los uniformados deberán hacer parte de unidades especializadas, contar con certificación en técnicas de desminado humanitario o disposición de explosivos, estar oficialmente designados para esas funciones y acreditar que desarrollaron estas actividades durante al menos cinco días al mes mediante órdenes de operaciones o de servicio.

El decreto también establece que el Comando General de las Fuerzas Militares, los comandos de cada fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional reglamentarán el procedimiento para reconocer la prima y verificar el cumplimiento de los requisitos.

El incentivo económico será progresivo y corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual durante el primer año de vigencia del decreto, 15 % en el segundo año y 20 % a partir del tercero, sin que constituya factor salarial o prestacional ni haga parte de la asignación de retiro. El Gobierno precisó que la implementación de esta medida se financiará con la priorización y reasignación de recursos ya existentes dentro del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por lo que no implicará una presión adicional para el Tesoro Nacional.