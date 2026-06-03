Renta Ciudadana y Devolución del IVA: link para consultar beneficiarios del pago de JUNIO

El 2 de junio de 2026, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, a través de la página oficial de la entidad, comunicó sobre el inicio del ciclo 3 de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Mencionó que los desembolsos se empezarán a llevar a cabo a lo largo de todo el territorio nacional el próximo 16 de junio, señalando que se encuentra pendiente la información que suministra la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la supervivencia de beneficiarios para finalizar el proceso. previo a la liquidfacion del ciclo.

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“La entidad trabaja para garantizar que los hogares de la línea de valoración del cuidado accedan a sus entregas de forma oportuna, segura y sin contratiempos, para continuar brindando una atención eficiente a los más de 700.000 hogares beneficiarios”, aclaró la entidad.

Es importante señalar que la cobertura nacional de la entrega de estas transferencias se realiza a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, la cual se hará bajo la modalidad de giro.

Si usted desea conocer si es beneficiario de estos programas que están próximos a iniciar un nuevo ciclo, aquí le compartiremos el enlace oficial y el paso a paso para que lo pueda saber.

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¿Cómo saber si soy beneficiario de los programas ‘Renta Ciudadana’ y ‘Devolución del IVA’ de Prosperidad Social?

Si desea conocer si usted es beneficiario de este u otros programas de prosperidad social, lo puede hacer ingresando al portal web oficial de la entidad o entrando al siguiente enlace: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Donde se le habilitará una pestaña donde verá diligenciar su tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.

Tras haber hecho lo anterior, el sistema le hará saber si en este momento pertenece a dichos programas.

“Con Renta Ciudadana se contribuye a la superación de la pobreza, se fomenta la movilidad social y se fortalece la economía local; y con la Devolución del IVA, se reduce el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país”, mencionó la entidad.

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¿De qué va el programa ‘Renta Ciudadana’?

Es uno de los subsidios más representativos de 2026. Este programa está orientado a contribuir a la superación de la pobreza, mediante transferencias monetarias que complementan los ingresos de los hogares prioritarios. Bajo este esquema, se implementan diferentes líneas de intervención con corresponsabilidades sociales como salud y educación.

¿De qué va el programa ‘Devolución de IVA´?

Otro programa vigente es Devolución del IVA, que continúa ofreciendo alivio económico a hogares pobres extremos, especialmente aquellos clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV. Prosperidad Social ha recordado que esta transferencia monetaria sigue activa durante 2025, con mecanismos de consulta habilitados para que los beneficiarios verifiquen su inclusión.

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