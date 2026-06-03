Mauricio Lizcano no apoyará a ningún candidato en segunda vuelta y anuncia veeduría ciudadana

El excandidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que no respaldará a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, al considerar que el ambiente político se ha profundizado en la polarización y que los discursos pronunciados por los aspirantes tras la jornada electoral enviaron mensajes equivocados al país.

Según Lizcano, tanto las intervenciones de Abelardo de la Espriella como las de Iván Cepeda generaron preocupación por el tono utilizado y por las tensiones que podrían trasladarse al escenario político y social en las próximas semanas.

“Los discursos del domingo fueron totalmente desastrosos. Eso fue casi una invitación a la guerra”, afirmó el exministro, quien cuestionó las posturas expresadas por ambos sectores políticos tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

Lizcano también se refirió a las movilizaciones registradas en universidades públicas y advirtió sobre el riesgo de que el debate electoral termine profundizando las divisiones entre los colombianos.

“Lo que está pasando en las universidades públicas y los mensajes que se han enviado desde ambos extremos están poniendo a Colombia en medio de una confrontación que no le conviene a nadie”, sostuvo.

Frente al panorama electoral, el exaspirante presidencial reiteró que no respaldará ninguna de las campañas y que, en cambio, impulsará un ejercicio de control ciudadano sobre quien resulte elegido presidente de la República.

“Lo que nos corresponde a los demócratas y a esta nueva generación de la política es no participar de esa debacle y más bien irnos a la veeduría ciudadana”, señaló.

Asimismo, explicó que esta labor de seguimiento se desarrollará mediante una plataforma apoyada en inteligencia artificial, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las promesas de campaña y las decisiones del próximo mandatario.

“No es una posición por deporte ni una postura por conveniencia. Vamos a vigilar a cualquiera de los dos que gane para defender este país y esta democracia”, concluyó Lizcano.