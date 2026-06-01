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01 jun 2026 Actualizado 11:43

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Política

Iván Cepeda citó a un debate “político y electoral” a Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que ya designó a unos delegados para pactar las condiciones.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Kamila Correa

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Este lunes, 1 de junio, luego de la primera vuelta en las elecciones del pasado domingo, el candidato presidencial Iván Cepeda citó a un debate “político y electoral” a Abelardo De La Espriella.

Así lo hizo saber el aspirante del Pacto Histórico por medio de un contundente mensaje en su cuenta de X.

Esto dijo el candidato Iván Cepeda:

Cabe recordar que, semanas atrás, Cepeda había citado a un debate público a Abelardo De La Espriella a Paloma Valencia, pero nunca se concretó.

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