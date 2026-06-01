Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella encabezan intención de voto a la presidencia, según encuesta

Este lunes, 1 de junio, luego de la primera vuelta en las elecciones del pasado domingo, el candidato presidencial Iván Cepeda citó a un debate “político y electoral” a Abelardo De La Espriella.

Así lo hizo saber el aspirante del Pacto Histórico por medio de un contundente mensaje en su cuenta de X.

Esto dijo el candidato Iván Cepeda:

Cabe recordar que, semanas atrás, Cepeda había citado a un debate público a Abelardo De La Espriella a Paloma Valencia, pero nunca se concretó.