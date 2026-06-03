Elecciones y Mundial: ¿Habrá inscripción de cédulas en sedes de Colombia? Esto dice la Registraduría. Getty Images

La participación de la Selección Colombia en el Mundial de fútbol se verá en 2026 atravesada por la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia, que se definirán entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.

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La jornada electoral se llevará a cabo justo en medio de la fase de grupos del Mundial, lo cual ha provocado que muchos colombianos ajusten sus planes de viaje a las sedes del certamen, para así poder apoyar a la selección y también ejercer el compromiso democrático.

¿Cuántos colombianos viajarán al mundial?

De acuerdo con un balance llevado a cabo por la firma Littio, tomando datos de Migración Colombia, Anato, plataformas de viajes y tendencias anteriores, se prevé que entre 80.000 y 120.000 colombianos se movilizarán a las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

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Según la fintech, las reservas hacia las desde el torneo crecieron 55 % frente al año anterior. Asimismo, otros estudios, como el de Viajes Falabella citado por La República, dan cuenta de incrementos que llegan hasta el 195% en ciudades como Medellín.

En ese sentido, el calendario de partidos de Colombia y la segunda vuelta presidencial quedó así:

Miércoles 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México).

Colombia vs. Uzbekistán, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). Domingo 21 de junio: Segunda vuelta elecciones presidenciales 2026.

Segunda vuelta elecciones presidenciales 2026. Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo, en el estadio Akron de Guadalajara (México).

Colombia vs. República Democrática del Congo, en el estadio Akron de Guadalajara (México). Sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal en el estadio Hard Rock de Miami (Estados Unidos).

Cabe anotar que datos adicionales, como los que recopiló la plataforma de viajes HotelDO, indican que las estadías promedio de los colombianos que han reservado tiquetes de viaje son de 12 días, con lo que se puede entrever que muchos viajeros tienen planes turísticos en Norteamérica más allá del fútbol.

¿Habrá nueva inscripción de cédulas?

El calendario es particularmente relevante dada la cantidad de personas que podrían desplazarse en medio de las elecciones, sin tener la cédula inscrita por fuera del país.

Este justamente es el mayor inconveniente, puesto que la Registraduría ha reiterado que hasta el 31 de marzo de 2026 fue la última posibilidad para cambiar el puesto de votación. Después de dicha fecha, el censo electoral se cerró, por lo que no habrá nuevas inscripciones de cédulas.

Así las cosas, solo podrán votar en los puestos dispuestos en las ciudades sedes de Colombia en el mundial (o cerca de ellas) quienes tengan su cédula en el respectivo consulado o sección consular, como resalta el Ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, existe otra posibilidad que están explorando algunas personas y está relacionada con el llamado de los consulados a inscribirse como jurados de votación.

¿Colombianos se pueden inscribir como jurados de votación en el exterior?

Otra opción para quienes viajarán al Mundial durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales es inscribirse como jurados en los consulados que están aún hoy solicitando personas para cubrir algunos de los puestos de votación de la Registraduría.

Varios consulados como el de Orlando, Calgary o Atlanta, han hecho invitaciones públicas mencionando explícitamente que quienes participen como jurados podrán votar en el exterior, sin estar inscritos.

Los requisitos para ser jurado de votación en el exterior son los siguientes:

Ser colombiano

Tener la cédula de ciudadanía original.

Tener entre 18 y 60 años.

Tener disponibilidad completa para las votaciones, que en el exterior serán entre el 15 y el 21 de junio, entre las 7 a. m. y las 7 p. m.

Para inscribirse, las personas pueden utilizar el link dispuesto por la Cancillería aquí. Tenga en cuenta que la inscripción no garantiza que las personas sean automáticamente elegidas como jurados, por lo que deberán revisar la página de la Registraduría.

Adicionalmente, quienes opten por esta opción y resulten elegidos deben tener presente la obligación de asistir a las capacitaciones.