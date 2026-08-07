Agenda de marchas en Bogotá del 5 al 9 de agosto: Conozca las movilizaciones y actividades

Marchas en Bogotá durante el 1 de mayo de 2026 - Photo by: Isabella Bobadilla/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

En el marco de las protestas y manifestaciones pacíficas en la capital del país, se tienen previstas distintas marchas, plantones y movilizaciones con diferentes fines sociales en varias localidades de la ciudad que pueden llegar a generar alteraciones imprevistas en diferentes puntos viales, afectando rutas zonales y troncales del sistema Transmilenio.

¿Por qué hay marchas en Bogotá esta semana del 5 al 9 de agosto?

Este itinerario de actividades registradas para esta semana forma parte del ejercicio democrático de la protesta pacífica.

Promovida por varios colectivos sociales, organizaciones sociales y diferentes asociaciones con la finalidad de fomentar el interés publico.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante sus gestores y gestoras de diálogo social y derechos humanos, se encontrarán en cada uno de los puntos de la ciudad donde se presenten estas manifestaciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, facilitar el diálogo y promover la convivencia en el espacio público.

Equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, durante movilizaciones en Bogotá / Foto: Secretaría Distrital de Gobierno Ampliar Equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, durante movilizaciones en Bogotá / Foto: Secretaría Distrital de Gobierno Cerrar

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¿Cuáles y dónde serán las movilizaciones entre el 5 y 9 de agosto en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, estas son las marchas y movilizaciones previstas para este resto de semana y fin de semana:

Miércoles 5 de agosto

Localidad de Kennedy

Evento cultural con reivindicaciones: ‘El sector LGTBI del Sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica’

Hora: 6:30 a. m.

6:30 a. m. Lugar: Portal Américas de TransMilenio, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio..

Portal Américas de TransMilenio, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio.. Convoca: Mesa del Sur LGTBI.

Plantón: ‘Velatón por Harold Aroca García’

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Portal Américas de TransMilenio, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio.

Portal Américas de TransMilenio, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Ciudad de Villavicencio. Convoca: Brigada Voluntaria de Salud Portal Resistencia, Punto Renacer y Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.

Jueves 6 de agosto

Localidad de La Candelaria

Plantón: ‘En contra de las políticas de Abelardo de la Espriella’

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Lugar: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima.

Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima. Convoca: Alianza por la Vida Pacto Popular por la Defensa de Colombia y Reserva Activa del Pueblo (R.A.P.).

Localidad de Teusaquillo

Plantón: ‘En memoria de Blanco’

Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Lugar: Intersección de la calle 63 con carrera 30. Localidad de Teusaquillo.

Intersección de la calle 63 con carrera 30. Localidad de Teusaquillo. Convoca: Guardia Albirroja Sur.

Viernes 7 de agosto

Localidad de Bosa

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Jornada Contracultural Antifascista’

Hora: 9:30 a. m. a 4:00 p. m.

9:30 a. m. a 4:00 p. m. Lugar: Punto Renacer, avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur.

Punto Renacer, avenida Ciudad de Cali con calle 51B Sur. Convoca: Taller Contracultural La Comadreja, La Milpa Roja, Colectiva Vullozax, Brigada Antifascista Libertadora, Punto Renacer y Comité del Cuidado.

Localidad de Teusaquillo

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Las Calles son Nuestras – Toma Antifascista’

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Parkway, punto de encuentro D1 Parkway, ubicado en la carrera 24 con calle 39.

Localidad de La Candelaria

Plantón: ‘Vamos a gritar a todo pulmón Gracias Petro’

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Lugar: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima. Localidad de La Candelaria.

Sábado 8 de agosto

Localidad de Kennedy

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Pinta Mural Ruta de la Memoria – Chucua La Vaca’

Hora: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Lugar: Parque María Paz, en la calle 5A Sur # 82-63. Localidad de Kennedy.

Parque María Paz, en la calle 5A Sur # 82-63. Localidad de Kennedy. Convoca: Colectivo Parchando Ando.

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¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta?

Puede consultar en el Portal Bogotá en la sección ‘Marchas’ para mantenerse al tanto sobre los cierres y desvíos, así como las novedades en materia de movilidad que puedan llegar a surgir en estas movilizaciones.

Adicionalmente, si va a ser partícipe de algunas de estas actividades, tenga en cuenta promover la buena cultura ciudadana, evitando alterar la tranquilidad de los demás asistentes.

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