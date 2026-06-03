OEA pide a grupos armados no interferir en segunda vuelta y a candidatos recibir resultados en paz

La Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia insistió en seguir apostándole a la paz en la siguiente jornada de votaciones presidenciales en el país. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

La Secretaría General de la OEA presentó al Consejo Permanente del organismo el Informe sobre las tareas de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) de cara al segundo semestre de 2025.

En esta presentación se advirtió sobre los riesgos de seguridad en el contexto electoral e hizo un llamado a concretar distintos compromisos de paz para reducir la violencia durante la jornada de votaciones planeada para el 21 de junio.

El panorama electoral

Roberto Menéndez, jefe de la misión, pidió “a los grupos armados a abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población, reconoce el esfuerzo de las instituciones colombianas por garantizar un ambiente de seguridad en las elecciones presidenciales”.

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Con miras a garantizar la paz, la MAPP/OEA también invitó “a las candidaturas presidenciales a asegurar el cumplimiento de un Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz”.

¿Y la paz?

En el semestre reportado, “la Misión evidenció avances en las Mesas de Diálogo de Paz y Espacios de Conversación Socio jurídica, especialmente en la suscripción de acuerdos en transformaciones territoriales, reducción de violencias, protección de derechos de las comunidades y la gestión de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el tránsito a la vida civil de integrantes de varios grupos armados”.

En línea con esto fueron identificados “desafíos en el seguimiento y verificación de compromisos, la articulación interinstitucional y la definición de un marco jurídico para el tránsito a la legalidad de integrantes de grupos armados, resaltando la necesidad de fortalecer la participación comunitaria con garantías de representación autónoma y segura”.

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En cuanto a la seguridad, se documentó un aumento en el uso de artefactos explosivos y drones por parte de grupos armados para atentar contra la fuerza pública “lo que generó nuevos riesgos para la población por presencia de Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE) en viviendas, caminos e instituciones educativas”.

La Misión también “evidenció la persistencia del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como casos de violencia y explotación sexual”.