Corte Suprema ordenó la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que la Corte Suprema de Justicia resolvió una tutela a favor del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al concluir que se vulneró su derecho al debido proceso durante el trámite en el que se definió la medida de aseguramiento en su contra.

Según la decisión, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que conoció el caso se habría extralimitado al imponer una medida más gravosa que la solicitada por la Fiscalía, razón por la cual el alto tribunal dejó sin efectos esa determinación y ordenó su libertad. El fallo se conoce a un día de que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la decisión de la Corte no pone fin al proceso penal ni constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del exministro. Velasco continuará vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ente acusador sostiene que cuenta con elementos materiales probatorios para llevar a Velasco a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

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Según la investigación, el exministro habría participado, presuntamente junto con Olmedo López, en maniobras para gestionar y direccionar contratos de la UNGRD con algunos congresistas, a cambio de apoyos políticos en el Congreso de la República.