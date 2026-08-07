¿Habrá ley seca por posesión presidencial el 7 de agosto? Ciudades y horarios oficiales de la medida. Getty Images

Este 7 de agosto, Colombia conmemora la fiesta patria de la Batalla de Boyacá y al mismo tiempo será el día en el que se lleve a cabo la posesión del presidente electo para el periodo 2026-2030, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Cali.

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Dadas las dificultades en materia de orden público que representa esta jornada, la capital del Valle del Cauca implementará varias medidas de movilidad y seguridad guiadas a prevenir cualquier tipo de inconveniente en el marco de la ceremonia.

Entre estas medidas está la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, más conocida en el país como ley seca, una medida que no regirá únicamente en Cali, dado que son varias las ciudades y municipios que han convenido aplicarla con motivo de la posesión.

¿En qué ciudades habrá ley seca el 7 de agosto por la posesión presidencial?

Son varias las ciudades capitales, además de Cali, que aplicarán la ley seca durante la jornada de posesión para así intentar ejercer un control más efectivo del orden público durante la jornada del 7 de agosto, cada una con su propio horario definido.

Ley seca en Cali: horarios

El alcalde Alejandro Eder anunció que la restricción alcohólica aplicará durante el 7 de agosto, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche de ese mismo día.

Ley seca en Bucaramanga y área metropolitana

Bucaramanga tendrá ley seca y otras restricciones de orden público con motivo de la posesión. La medida regirá desde las 6 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto, según el decreto 320 expedido por la alcaldía.

Otros municipios del área metropolitana también tendrán ley seca en el mismo horario, como es el caso de Girón y Piedecuesta.

Ley seca en Barrancabermeja

La Alcaldía del puerto petrolero de Colombia anunció que aplicará la ley seca desde las 6:00 p.m. del jueves 6 de agosto hasta las 10:00 a.m. del sábado 8 de agosto.

Ley seca en Norte de Santander

Varios municipios de Norte de Santander tendrán ley seca, entre ellos:

Tibú: De las 11 de la noche del 6 de agosto hasta las 6 de la tarde del sábado 8 de agosto.

De las 11 de la noche del 6 de agosto hasta las 6 de la tarde del sábado 8 de agosto. Ocaña: Desde las 6 de la tarde del 6 de agosto hasta el mediodía del sábado 8 de agosto.

Desde las 6 de la tarde del 6 de agosto hasta el mediodía del sábado 8 de agosto. Pamplona: Entre las 7 de la mañana del viernes 7 de agosto y las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Ley seca en Ibagué

La Alcaldía de Ibagué ratificó que la ley seca se encuentra entre las medidas de seguridad acordadas para la jornada del 7 de agosto durante la posesión presidencial.

La ley seca regirá en todo el municipio, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del 7 de agosto.

Ley seca en Pasto

En la capital de Nariño estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde la 1:00 a. m. del viernes 7 de agosto de 2026 hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto de 2026.

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La Alcaldía explicó que esta restricción no aplicará a los eventos privados que cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Gobierno Municipal, previa aprobación de los requisitos establecidos.

Ley seca en Montería

La Alcaldía de la capital de Córdoba anunció medida de ley seca desde este jueves, 6 de agosto, a las 11:00 p.m., hasta el sábado, 8 de agosto, a las 6:00 a.m.

Ley seca en Popayán

La capital del departamento del Cauca tendrá también medida de ley seca, según estableció la Alcaldía mediante decreto. La restricción al alcohol comienza a las 6 de la mañana del viernes 7 de agosto hasta las 6 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Ley seca en Cundinamarca

Algunos municipios como Madrid (desde las 00:00 del viernes 7 de agosto hasta las 6 de la tarde del mismo día) y Fusagasugá (desde las 6:00 a. m. a las 3:00 p. m. del 7 de agosto) tendrán ley seca.

¿Habrá ley seca en Bogotá el 7 de agosto por la posesión presidencial?

Otras ciudades capitales del país, como Bogotá, Medellín y Cartagena, también tendrán medidas de seguridad con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto; sin embargo, las restricciones en ninguna de estas ciudades incluyen ley seca.