Fiscalía pide a Comisión de Acusaciones investigar a Petro por caso Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de formulación de imputación contra cuatro personas dentro de la investigación por la muerte del menor Kevin Acosta, diagnosticado con hemofilia, por posibles fallas en la atención médica y la presunta omisión. Entre los investigados se encuentran el médico tratante y representantes de la EPS.

En ese mismo sentido, la fiscal del caso compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que, en el marco de sus competencias, evalúe si hay lugar a investigar una eventual responsabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, relacionada con la intervención de la Nueva EPS y la presunta divulgación no autorizada de la historia clínica del menor de edad.

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Cabe recordar que el caso de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia severa y cuya muerte se conoció el pasado 13 de febrero, ha generado amplio debate en medio de la crisis por la entrega de medicamentos en el país.

Este caso generó un debate en torno a la muerte del menor, puesto que el presidente Petro manifestó que Medicina Legal ocultaba información relacionada con la causa de la muerte del niño.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro frente a la entrega del informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta, y explicó las razones legales por las cuales dicho documento no puede ser divulgado.

Señaló que mediante acción de tutela se pretendió acceder al informe de necropsia pero esta fue declarada improcedente por un juez de la República.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que, primero, el instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, señaló Cortés.

“Segundo, el cuatro de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta Pico, a lo que el instituto dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico”, continuó con su explicación.

Señaló también: “El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición”.

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Y, por último, “el 14 de abril, el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá declara improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.