Estas serían las casas políticas de Córdoba que habrían definido apoyo para la segunda vuelta

Montería

Varias casas políticas empezaron a definir apoyo para la segunda vuelta presidencial. Se trata de los electos senadores del Partido Conservador, David Barguil y Marcos Daniel Pineda, quienes anunciaron que respaldarán la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella.

“Ahora más que nunca, con la camiseta de Colombia puesta, salgamos a defender la voluntad popular y nuestras instituciones. ¡Vamos a recuperar a Colombia! ¡Firmes por la Patria!”, expresó a través de la red social X, el senador Marcos Daniel Pineda.

En ese mismo sentido, el senador electo Barguil manifestó que “ahora es momento de unirnos alrededor de las ideas que defienden la democracia, las libertades y la construcción de una patria milagro que le brinde verdaderas oportunidades a todos los colombianos. ¡Firmes por la patria!”.

Mientras, por el partido de La U, la representante y electa senadora Ana Paola García, esposa del exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez, también definió apoyo por de la Espriella. A la misma línea se sumó el electo senador de Cambio Radical, Edgardo Espitia, cercano al grupo político del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

Espitia habría empezado a realizar reuniones para captar votos en favor del abogado de la Espriella. A través de Instagram compartió un encuentro en el que señaló que “hoy más que nunca estamos firmes por la patria. La primera batalla se dio en las urnas y ahora vamos con toda a la segunda vuelta; seguimos poniendo la raya al tigre”.

Aún estaría la expectativa por el apoyo que daría el senador John Besaile, quien en primera vuelta habría respaldado la aspiración de Paloma Valencia.

Cabe recordar que, en primera vuelta el abogado de la Espriella perdió el pulso político en Córdoba, donde solo ganó en cuatro de los 30 municipios, logrando 268.604 votos.

Casa Calle ratifica respaldo hacia Iván Cepeda:

El diputado cordobés Gabriel Calle Aguas dijo que los resultados de primera vuelta dejaron varias conclusiones. Entre estas, resaltó que “la izquierda recibe una lección de humildad: ningún proyecto político gana solitario, la construcción de mayorías exige diálogo, alianzas y capacidad de sumar”.

“En Córdoba, el resultado estuvo por debajo de las expectativas de lo alcanzado hace cuatro años. La falta de organización departamental, la escasa difusión de la campaña y las dificultades para movilizar a las bases progresistas afectaron el desempeño electoral. La victoria es posible, pero requiere ampliar la coalición”, agregó el diputado.

Cabe recordar que, el movimiento ‘Cepedista’ aspiraba a lograr 600.000 votos en el departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que hace cuatro años, el entonces candidato Gustavo Petro había logrado 437.016 sufragios. En esta oportunidad, Cepeda alcanzó 391.880 votos en primera vuelta.

Calle Aguas es hermano del excongresista Andrés Calle Aguas (procesado por el caso de la UNGRD) y es hijo del alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya.