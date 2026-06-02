Debate presidencial segunda vuelta, ¿qué condiciones exigen los candidatos para el encuentro?

Transcurrida ya la primera vuelta presidencial en Colombia, el candidato que quedó segundo en las votaciones, Iván Cepeda, cambió notablemente de postura al citar a debate a su contendiente Abelardo De la Espriella.

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Cepeda, quien se había abstenido de participar en cualquier tipo de debate durante la campaña, envió un mensaje directo a De la Espriella, esperando definir las condiciones para la realización de este encuentro.

Con los resultados ad portas de ser oficializados en el escrutinio, De la Espriella decidió aprovechar la propuesta del candidato progresista y, de forma casi inmediata, dio a conocer públicamente las condiciones del debate, dando cuenta de su interés de hacer valer la ventaja obtenida en las urnas.

¿Cuáles son las condiciones para que haya debate en segunda vuelta?

Aunque Iván Cepeda lanzó la propuesta inicial y designó como compromisarios para definir las condiciones al representante Gabriel Becerra y la asesora Gabriela Parra, De la Espriella decidió, a través de un mensaje en redes, hacer públicas sus exigencias para tener un debate, dejando sentada incluso la fecha, el lugar y la hora.

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Dicha propuesta se concretó con la pronunciación oficial del director de Revista Semana, Yesid Lancheros, quien compartió la invitación que realizó el medio a ambos candidatos para que el debate se lleve a cabo en sus instalaciones.

Así las cosas, las condiciones expuestas por Abelardo De la Espriella serían las siguientes:

Aceptar el resultado de las votaciones del 31 de mayo (a raíz del desconocimiento del presidente Petro de los resultados). Revista Semana sería el medio escogido para llevar a cabo el debate. La fecha propuesta es el martes 9 de junio de 2026 a partir de las 7:00 p. m. Las fórmulas presidenciales Aida Quilcué y José Manuel Restrepo deben participar en el debate.

¿Qué dice la campaña de Iván Cepeda sobre las condiciones para el debate?

El mismo Iván Cepeda se refirió públicamente a las declaraciones de De la Espriella y expuso los parámetros propios con los que espera que el debate se dé en condiciones igualitarias.

“Nadie está pidiendo que entremos a hacer una especie de protocolo detallado, meticuloso. Simplemente, que el debate sea en condiciones de respeto, dignidad y, sobre todo, que se puedan exponer ideas para que la ciudadanía pueda tomar su decisión”, señaló Cepeda.

De igual manera, 6AM W de Caracol Radio habló con el congresista Gabriel Becerra, designado compromisario para el debate, quien señaló específicamente algunos de los puntos que esperan acordar.

“Nosotros estamos en disposición de un debate presidencial. (...) Si él (De la Espriella) coloca la condición de ir con las fórmulas vicepresidenciales, entonces no está aceptando”, indicó Becerra, ratificando que desde la campaña esperan que el encuentro sea únicamente entre los candidatos.

“Es una propuesta ventajista con un medio que está en su libertad de tener postura y candidato, pero que no refleja ninguna independencia”, manifestó el compromisario sobre la idea de que el debate sea en Semana. A su vez, Becerra dio a entender que desde la campaña esperan proponer otro espacio o medio, con el que consideran tener mejores condiciones.