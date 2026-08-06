“Confiamos en que el nuevo gobierno convoque una mesa”: gobernador de Córdoba sobre Cerro Matoso

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, expresó preocupación por la situación de Cerro Matoso, luego de que esta empresa advirtiera sobre una reducción en su operación minera hasta del 50% por restricciones de Canacol Energy en el suministro de gas natural.

“En mayo advertimos al Gobierno Nacional sobre los riesgos que esta situación podía generar para el empleo, la economía del sur de Córdoba y los aportes por regalías. Pedimos una mesa técnica para buscar soluciones, y esa solicitud nunca fue atendida”, indicó el mandatario departamental a través de la red social X.

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“Según la empresa son más de 570 empleos que están riesgo y una reducción de los aportes que realiza al departamento y al país de $1.500 millones diarios. Córdoba no puede seguir viendo cómo se afecta su productividad por falta de respuestas”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “confiamos en que el nuevo Gobierno convoque de manera urgente esta mesa de trabajo para encontrar una solución que proteja una operación estratégica para el departamento y la empleabilidad, porque lo más importante es el bienestar de los cordobeses”.

Cabe recordar que el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, aseguró que el futuro de la empresa dependería de la voluntad del Estado colombiano.

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