Más de 600 familias campesinas recibieron 1.254 hectáreas en Montelíbano, Córdoba

Montería

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que entregó cerca de 1.254 hectáreas a ocho asociaciones campesinas en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, donde se beneficiarían más de 600 familias campesinas.

Según la ANT, la mayoría de los beneficiados serían víctimas de desplazamiento forzado y esta sería la primera entrega de tierras que se ha hecho en este municipio. El acto de entrega fue presidido por el director de la ANT, Juan Felipe Harman y el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya.

“El predio, adquirido por la ANT mediante el mecanismo de venta voluntaria, pasó oficialmente a manos de organizaciones campesinas de la región. Para las familias beneficiarias, este logro representa años de lucha, resistencia y esperanza alrededor del derecho a la tierra y la posibilidad de construir un futuro con mayores oportunidades en el campo”, informó el director de la ANT.

“Las condiciones específicas, topográficas y agronómicas demuestran abiertamente que estamos ante una de las mejores tierras de Córdoba, una tierra con capacidad productiva que puede contribuir a que ninguna persona tenga que acostarse con hambre. La tierra es para producir alimentos y restaurar la dignidad del pueblo campesino”, agregó.

En Córdoba se habrían entregado más de 27.000 hectáreas:

De acuerdo con las ANT, “los avances de la Reforma Agraria en el departamento continúan mostrando resultados concretos. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, la ANT ha entregado alrededor de 27.070 hectáreas en Córdoba, beneficiando a 4.970 familias mediante la expedición de 958 títulos de propiedad sobre predios rurales”.

“A estas acciones se suma la formalización de 176 predios destinados a entidades de derecho público en once municipios cordobeses. Entre ellos se encuentran escuelas, canchas deportivas, puestos de salud, obras de saneamiento básico, infraestructura comunitaria y otros espacios fundamentales para fortalecer la vida en las zonas rurales”, precisó.