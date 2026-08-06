Estas serán las medidas que regirán en Montería por la posesión del nuevo presidente de la República

Medidas en Montería. Foto: La W/Claudia Hernández (en las afueras del Concejo de Montería y Alcaldía de Montería).

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, presidió un consejo de seguridad junto al secretario de Gobierno, Juan José González, y representantes de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la Defensoría del Pueblo, la Personería, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, con el propósito de evaluar la situación de seguridad del municipio y definir acciones preventivas para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes el próximo 7 de agosto.

Durante la sesión, el mandatario municipal señaló que el encuentro permitió articular acciones en atención a las alertas tempranas relacionadas con la situación de seguridad que atraviesan distintas regiones del país, previo a la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

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“Nos reunimos para articular acciones con las Fuerzas Armadas debido a las alertas tempranas por la situación de seguridad, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los monterianos”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén.

En el consejo de seguridad también se analizó el contexto nacional, teniendo en cuenta los recientes hechos terroristas registrados en Norte de Santander, Chocó y Huila, que dejaron como saldo dos personas asesinadas y 18 heridas, de las cuales 16 corresponden a miembros de la Policía Nacional.

“Asimismo, las autoridades revisaron el comportamiento de los principales delitos de impacto en Montería para fortalecer las estrategias de prevención, control y judicialización”, estableció la administración municipal.

Medidas restrictivas:

“Como parte de las acciones preventivas para preservar el orden público, se solicitó la adopción de medidas administrativas para restringir la circulación de vehículos que transporten materiales de construcción, escombros, tierra, arena, grava, materiales pétreos, chatarra o carga sobredimensionada”, informó la Alcaldía de Montería.

“De igual forma, se pidió restringir el transporte de cilindros y sustancias peligrosas, entre ellas pipetas o cilindros de gas GLP, combustibles, sustancias inflamables, productos químicos peligrosos y explosivos de uso industrial”, indicó.

“Las medidas también contemplan la prohibición temporal del uso de drones, la restricción al porte de armas, el fortalecimiento de los patrullajes mixtos entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, la activación permanente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y la disponibilidad de los organismos de socorro y de la red hospitalaria. Además del decreto de Ley Seca desde mañana jueves, 6 de agosto a las 11:00 p.m., hasta el sábado, 8 de agosto a las 6:00 a.m.”, agregó.