Abelardo señala a Petro y a Cepeda de tener un plan para desconocer los resultados electorales

El candidato presidencial expuso su opinión a través de un comunicado. / Foto: Suministrada

A través de un comunicado, el aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, lanzó una advertencia contra el presidente Gustavo Petro y la campaña de Iván Cepeda, al afirmar que existiría un presunto plan para desconocer los resultados electorales del próximo 21 de junio.

El líder del movimiento Defensores de la Patria aseguró que el Gobierno estaría desarrollando una estrategia para sembrar dudas sobre el proceso electoral y desconocer los resultados si no le favorecen al Pacto Histórico.

“Petro está dando paso tras paso para robarse las elecciones”, dijo.

Según el candidato, una de las principales preocupaciones es la narrativa impulsada desde el oficialismo sobre posibles irregularidades en el sistema electoral colombiano.

Además, cuestionó la participación del presidente Gustavo Petro en la campaña presidencial de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta y aseguró que se estarían utilizando, políticamente, recursos públicos.

“Desde el domingo, después de haber mostrado su voto en favor de su heredero político y al verse derrotado, decidió no reconocer el resultado de las elecciones. Esa misma instrucción se la dio a la campaña de su empleado, Iván Cepeda”, mencionó.

De La Espriella habla de supuesto “estallido social”

En el comunicado, el candidato presidencial aseguró que tendría información de inteligencia sobre una eventual estrategia para generar alteraciones del orden público antes de la segunda vuelta presidencial.

“Cuento con información de inteligencia, ya puesta en conocimiento de las autoridades, según la cual se está preparando un estallido social con jóvenes instrumentalizados, sectores de la minga indígena y grupos organizados para generar caos en el país en la antesala de la segunda vuelta”, escribió.

Sobre este tema, Caracol Radio conoció que este martes 2 de junio se tramitarán cuatro acciones legales relacionadas con la conducta del presidente Gustavo Petro.

Además, el candidato hizo un llamado a las misiones de observación electoral y a los organismos de control para que se pronuncien frente a las denuncias hechas por su campaña.