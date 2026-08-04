Cerro Matoso anuncia reducción de hasta el 50% de su operación por falta de gas natural en Córdoba

Montería

A través de un extenso comunicado, Cerro Matoso informó que como consecuencia de la restricción continua de gas, la compañía se ha visto obligada a reducir en un 50% su operación de forma indefinida, a partir de este 4 de agosto de 2026 en Montelíbano, Córdoba.

“En las últimas semanas, Canacol Energy ha mantenido la restricción en las entregas de gas natural a la compañía, suministrando incluso por debajo de 4.000 MBTUD, equivalentes a menos de una cuarta parte del volumen contratado”, aseguró.

Más información Cerro Matoso alerta sobre una reducción indefinida del 50% de su producción por falta de gas natural

Asimismo, sostuvo que “Cerro Matoso opera con dos líneas de producción, cada una equipada con hornos secadores y calcinadores, cuyo funcionamiento depende de un suministro permanente y confiable de gas natural, los cuales, a su vez alimentan los respectivos hornos eléctricos en cada línea. Ante la insuficiencia del suministro de gas, Cerro Matoso se ha visto obligada a disminuir la operación regular de producción, e implementar un proceso de preservación del horno eléctrico y el horno de calcinación de una de sus líneas, es decir, operando a la mínima potencia para asegurar su integridad”.

“Esta situación genera impactos significativos para Cerro Matoso, Córdoba y el país. Entre ellos se encuentran la afectación de más de 570 puestos de trabajo, entre empleados directos y contratistas. Además, la totalidad de operación minera dejará de funcionar las 24 horas y operará únicamente en jornada diurna, lo que implica un menor requerimiento de horas operativas y de personal. Asimismo, la reducción del 50% en la capacidad productiva de la empresa significará dejar de producir 40 toneladas de níquel al día. Como consecuencia, la meta anual de producción, inicialmente estimada en 32.100 toneladas, se reduciría a aproximadamente 26.000 toneladas, es decir, cerca de un 20% menos”, agregó.

Adicionalmente, la compañía informó que reduciría en promedio en 50% el alcance de los contratos de bienes y servicios, así como parte del aporte en impuestos y regalías, con un impacto económico cercano a $1.500 millones diarios, lo cual afectaría el desarrollo económico de Córdoba y de Colombia.

“Declarar la reducción de la operación en un 50% por un escenario absolutamente ajeno a nuestra voluntad, es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar. La restricción continua en el suministro de gas por parte de Canacol nos dejó sin otra alternativa. Sabemos el impacto que esto tiene sobre nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades y la economía de Córdoba y del país. Por eso, hacemos nuevamente un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata”, señaló Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

Contexto:

La empresa recordó que “Cerro Matoso cuenta con un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy suscrito en 2022 y vigente hasta 2029. Adicionalmente, en abril Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente contratos de suministro de gas que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. El 24 de junio la Corte de Alberta (Canadá) avaló dicha solicitud en primera instancia”

“La compañía ha acudido a todos los mecanismos y acciones jurídicas disponibles para proteger sus derechos y defender la continuidad de una operación estratégica para el país. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada o no”, concluyó.