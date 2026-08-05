Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 ago 2026 Actualizado 19:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Investigan a un auxiliar de la Registraduría en Montería por presunta corrupción

Según la Fiscalía, el hoy procesado habría exigido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso

Investigan a un auxiliar de la Registraduría en Montería por presunta corrupción

Investigan a un auxiliar de la Registraduría en Montería por presunta corrupción

Investigan a un auxiliar de la Registraduría en Montería por presunta corrupción
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

La Fiscalía General de la Nación informó que Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías de Montería, por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República “a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo”.

De acuerdo con la investigación, “el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero. Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos”.

Más información

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El cargo no fue aceptado.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir