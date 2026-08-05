Investigan a un auxiliar de la Registraduría en Montería por presunta corrupción

Montería

La Fiscalía General de la Nación informó que Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería (Córdoba), fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías de Montería, por presuntamente exigir 100 millones de pesos a una candidata al Congreso de la República “a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo”.

De acuerdo con la investigación, “el 25 de febrero el procesado contactó telefónicamente a la aspirante y concertó una reunión en su residencia, donde presuntamente le exigió el dinero. Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad para manipular los resultados electorales y favorecerla con los votos ofrecidos”.

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Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. El cargo no fue aceptado.