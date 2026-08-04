Alertan por mordeduras de serpientes en Córdoba: autoridades reportan 3 muertes y más de 200 casos

Montería

Las autoridades de Salud de Córdoba confirmaron que el departamento registra 203 casos de accidentes ofídicos en lo corrido de 2026. Esta cifra representaría un incremento del 9,7 % frente al mismo periodo de 2025. La incidencia departamental sería de 10,1 casos por cada 100.000 habitantes.

“Del total de casos con envenenamiento, el 64,6 % recibió aplicación de suero antiofídico, y a la fecha se registra una letalidad del 1,5 %, correspondiente a 3 fallecimientos”, detalló la administración departamental.

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“Es importante precisar que en las clínicas y hospitales hay disponibilidad de suero antiofídico que entrega el Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la secretaría de Desarrollo de Salud. Cada IPS realiza su solicitud cuando está quedando sin disponibilidad”, agregó.

Alertas en el departamento ante muerte de una menor por un accidente ofídico:

“Ante los recientes casos de accidentes ofídicos registrados en el departamento, entre ellos el lamentable fallecimiento de una menor en zona rural de Tierralta, la Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Salud Departamental, hace un llamado a toda la comunidad para actuar de manera oportuna frente a una mordedura de serpiente y acudir de inmediato al centro asistencial más cercano”, puntualizó la administración departamental.

Frente al caso registrado en Tierralta, la secretaria de Salud de Córdoba, María Marcela Arriola, dijo que “lamentamos profundamente la pérdida de esta menor y enviamos un mensaje de solidaridad a su familia y a toda la comunidad. Este hecho nos recuerda la importancia de acudir de inmediato a un servicio de salud ante cualquier mordedura de serpiente. El tiempo es determinante para salvar vidas y evitar complicaciones”.

La funcionaria recordó que el único tratamiento específico y efectivo para el envenenamiento por mordedura de serpiente es el suero antiofídico, el cual debe ser administrado exclusivamente por personal de salud en una institución habilitada.

Por su parte, el coordinador del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis, Marco Támara, explicó que prácticas como hacer torniquetes, realizar cortes sobre la herida, intentar succionar el veneno o aplicar sustancias caseras pueden agravar el estado del paciente y retrasar el tratamiento adecuado.

“Lo recomendable es mantener la calma, inmovilizar la extremidad afectada, evitar cualquier procedimiento casero y trasladar inmediatamente a la persona al centro de salud más cercano. Cada minuto cuenta para iniciar el tratamiento oportuno con suero antiofídico y reducir el riesgo de complicaciones”.

Medidas:

“Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud departamental se reiteró que, especialmente en zonas rurales, es fundamental adoptar medidas preventivas como utilizar botas de caucho durante las labores en el campo, caminar con linterna en horas de la noche, evitar introducir las manos en huecos, troncos o montones de madera y mantener limpios los alrededores de las viviendas”, resaltó.