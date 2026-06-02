Acueducto costanero iría en un 91% de ejecución en Córdoba: el proyecto es esperado hace 8 años. Foto: prensa Aguas de Córdoba.

Montería

En medio de las alertas por la llegada de un intenso periodo seco, Aguas de Córdoba informó que continúa avanzando de manera satisfactoria la ejecución del proyecto de Construcción de la Nueva Línea de Impulsión desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) hasta el Tanque de Aguas Vivas del Acueducto Regional Costanero, que permitiría el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua potable en municipios como Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete.

“Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de los dos cruces especiales de la nueva línea de impulsión, actividades fundamentales para culminar la conducción principal y avanzar hacia la fase final de ejecución del proyecto. Estas labores representan un hito determinante dentro del cronograma de obra, ya que permitirán completar la conectividad del sistema y acercar la infraestructura a su puesta en funcionamiento”, informó Aguas de Córdoba.

“La obra registra un avance físico del 91,15 %, cumpliendo con la programación establecida, mientras que el avance financiero alcanza el 89,30 %. Asimismo, se destaca que el suministro de la tubería de impulsión ya fue ejecutado en un 100 %, mientras que la instalación de la línea principal alcanza el 99,2 %, quedando pendientes únicamente algunos tramos específicos asociados a las actividades finales del proyecto”, agregó.

Cabe recordar que este proyecto empezó desde la cuestionada administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Se entregó en 2018, pero registró irregularidades debido a que la tubería que se instaló era de hierro y no tenía recubrimiento interno, lo cual hacía que el agua llegara en mal estado. Una vez se intervino la situación, la queja posterior fue porque el agua no llegaba de manera continua.

“Estamos trabajando para entregar una infraestructura moderna, confiable y eficiente que garantice mejores condiciones de abastecimiento de agua potable para miles de familias de la zona costera de Córdoba”, expresó el gerente de Aguas de Córdoba, Maruem Jabib Janna.

“La inversión total del proyecto supera los $33.400 millones, incluyendo obra e interventoría, recursos destinados a fortalecer la infraestructura hídrica del departamento y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios. Una vez concluidas las actividades restantes, entre ellas la instalación de ventosas, purgas, macromedidor, estación de alivio hidráulico y los cruces especiales actualmente en ejecución, el proyecto permitirá mejorar significativamente la continuidad, presión y calidad del servicio para aproximadamente 25.987 habitantes de los municipios de Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete”, concluyó.

Según lo proyectado, la obra que ha recibido más de $70.000 millones desde que empezó a ejecutarse, sería entregada en agosto de 2026.