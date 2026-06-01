Resultados en primera vuelta: Abelardo de la Espriella ganó en el 13% del departamento de Córdoba
Pese a que el movimiento ‘Cepedista’ se impuso, no logró el objetivo que era obtener 600.000 votos en esta sección del país
Montería
Solo en cuatro de los 30 municipios de Córdoba, Abelardo de la Espriella se impuso ante su contendor Iván Cepeda en primera vuelta. Se trata de Ayapel, Chinú, Pueblo Nuevo y Purísima.
En total, Córdoba tuvo una participación en las urnas del 51% del electorado, lo cual representaría 711.571 votos. De estos, 391.880 para Iván Cepeda y 268.604 sufragios para el abogado de la Espriella.
Según los datos de preconteo entregados por la Registraduría, los votos quedaron distribuidos de la siguiente manera:
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Total votos candidato: 695.827
Votos en blanco: 9.605
Votos nulos: 4.168
El movimiento ‘Cepedista’ ganó, pero no logró el objetivo que era obtener solo en Córdoba 600.000 votos.
Las autoridades indicaron que, pese a las 10 capturas reportadas durante la jornada electoral del 31 de mayo por diferentes delitos, el balance fue positivo en el departamento.
“La jornada transcurrió de manera normal en los 30 municipios. Los 594 puestos fueron aperturados sin inconveniente al igual que las 4.180 mesas instaladas”, expresó el delgado departamental de la Registraduría, Rodolfo Esquivia.
De acuerdo con los datos, la participación en urnas bajó en comparación con las pasadas elecciones legislativas, cuando el departamento de Córdoba alcanzó un registro del 66% en participación, estando por encima de la media nacional que fue del 55%.
Resultado de otros candidatos en Córdoba:
Paloma Valencia: 19.401 votos
Sergio Fajardo: 8.325
Raúl Santiago Botero: 2.925
Claudia López: 1.596
Óscar Mauricio Lizcano: 1.206
Miguel Uribe Londoño: 527
Sandra Macollins: 463
Roy Barreras: 333
Carlos Caicedo: pese a que desistió de su candidatura, obtuvo 240 votos.
Gustavo Matamoros: 105
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...