Elecciones HOY en Bogotá 🔴 Minuto a minuto de votaciones, hora de resultados y Registraduría
Este domingo, 31 de mayo, los colombianos ejercen su derecho al voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.
Este domingo, 31 de mayo, Colombia elige al sucesor de Gustavo Petro. El país llevará a cabo la jornada electoral de la primera vuelta de las elecciones presidencias.
Para esta ocasión, 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo los 1.414.661 residentes en el exterior. 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres podrán ejercer su derecho al voto en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.
Por otra parte, de acuerdo con datos de las Alcaldía de Bogotá, en la capital del país están habilitadas 6.076.599 personas, de las cuales 3.201571 son mujeres y 2.875.028 de hombres, quienes podrán sufragar en 1.083 puestos de votación, en los que se habilitarán 17.262 mesas en la ciudad.
Siga el minuto a minuto de la jornada de elecciones de este 31 de mayo en Bogotá:
Se abre oficialmente las votaciones en Bogotá y todo Colombia
En la capital del país y en todo el territorio nacional, se abren oficialmente las votaciones para la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026.
Hay largas filas para votar en Unicentro
Votantes ya hacen fila a las afueras del Colegio Claretiano en Bosa
Algunas personas ya hacen fila para votar en Unicentro
Jurados de votación ya se ubican en las mesas de Unicentro
Ingresan los jurados de votación a Corferias
Ya están activos los PMU locales de las 20 alcaldías locales y enlazados con el PMU distrital
Registraduría Distrital transportó con éxito kits electorales en Bogotá
Siga la transmisión EN VIVO en video aquí:
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...