Elecciones 2026: ¿Qué dudas tiene el Gobierno por resultados de primera vuelta? Expertos debatieron
El exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez y el exregistrador Juan Carlos Galindo hablaron en 6AM W sobre los reparos del Gobierno a los resultados del 31 de mayo.
Elecciones 2026: ¿Qué dudas tiene el Gobierno por resultados de primera vuelta? Expertos debatieron
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....