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02 jun 2026 Actualizado 15:29

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Elecciones 2026: ¿Qué dudas tiene el Gobierno por resultados de primera vuelta? Expertos debatieron

El exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez y el exregistrador Juan Carlos Galindo hablaron en 6AM W sobre los reparos del Gobierno a los resultados del 31 de mayo.

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