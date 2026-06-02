‘Los Astutos’: desarticulan banda dedicada al hurto de motos en Bogotá

Bogotá D.C

Durante 12 meses los investigadores, le siguieron los pasos a una organización criminal integrada por cinco delincuentes, que permitió la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Astutos’, dedicados al hurto de motocicletas mediante la modalidad de halado en Bogotá.

Su modo de delinquir consistía, en ubicar a víctimas que dejaran las motocicletas en vía pública y así, en horas de la noche o en la madrugada, mediante el uso de herramientas como pesas y plumas, violentaban los swichts de encendido y de seguridad para posteriormente hurtar las motocicletas de media y alta gama.

¿Quiénes son los capturados?

Los uniformados lograron la captura de alias ‘Castro’, cabecilla de este grupo delincuencial, encargado de coordinar todo el actuar criminal y los medios que utilizaban para cometer estos hurtos.

Asimismo, este hombre había sido capturado en el año 2018 por hurto y había cumplido condena de 3 años por este delito.

Alias ‘Katherine’, tenía el rol de coordinar qué integrantes salían a cometer estos hurtos y en qué casas o parqueaderos de los barrios Bachué o Bochica dejaban las motocicletas hurtadas. También estaba encargada de las cuentas por la venta de estas motos.

Alias ‘Fideo’, quien en los allanamientos intentó escapar por los techos y contaba con una medida domiciliaria desde el 2023 (5 años y 4 meses) por tráfico de estupefacientes y junto a alias ‘Cano’ eran quienes hurtaban las motocicletas.

Finalmente, alias ‘Wilson’, pareja sentimental de Katherine, fue capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes y cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Se logró la incautación de un revólver calibre 38, munición, una placa de motocicleta con reporte de robo y herramientas empleadas para el hurto de motocicletas.

Es importante resaltar que producto de esta actividad delictiva generaban rentas criminales de aproximadamente 270 millones de pesos al mes.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.