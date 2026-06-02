476 personas han desaparecido en Bogotá entre enero y marzo, denuncian desde el Concejo / Douglas Sacha

Hay preocupación en Bogotá por la cantidad de casos relacionados con desapariciones durante el primer trimestre de 2026. La concejal María Clara Name presentó unas cifras que han alarmado a la ciudadanía por la cantidad de desapariciones durante este año.

De acuerdo con la concejal, en 2026 han desaparecido 476 personas en la capital. Esto quiere decir que, en promedio, 5 personas desaparecen diariamente. “Este flagelo no se distribuye de manera uniforme en la ciudad, sino que se ensaña con sectores específicos”, explicó la concejal.

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En ese sentido, aseguró que el 33% del total de las personas reportadas como desaparecidas se concentra en las localidades de Ciudad Bolívar, con el 13% (60 casos); Kennedy, con el 12% (59 casos); Bosa, con el 9% (43 casos); y Engativá y Santa Fe, con el 7% cada una (32 casos).

“De acuerdo con las cifras reportadas, el mayor número de personas desaparecidas se concentra en adolescentes y adultos, cada uno con el 32% de los casos registrados. Les sigue la población joven entre 18 y 28 años, con el 23%. Por su parte, los adultos mayores representan el 11% de los casos”, agregó Name.

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En medio de estas cifras, hay una preocupación por el estado actual de los procesos de búsqueda: “el 60% de las personas continúan desaparecidas, mientras que el 37% fueron encontradas con vida. Asimismo, el 3% de los registros corresponde a personas que aparecieron fallecidas”, dijo la concejal.

De acuerdo con la distribución por sexo, los hombres concentran el 61% de los casos de desaparición reportados, mientras que las mujeres representan el 39%. Debido a esta situación, la concejal le pidió a al Distrito y a las autoridades competentes fortalecer las acciones institucionales frente a este fenómeno.

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“Estas cifras reflejan la urgencia de reforzar de manera inmediata los mecanismos de búsqueda urgente, mejorar la articulación institucional y brindar una verdadera atención integral a las familias afectadas que viven el drama de la incertidumbre”, concluyó.