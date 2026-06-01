Human Rights Watch pide proteger Registraduría tras desconocimiento de resultado electoral de Petro

La directora de la división para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, calificó como lamentable que el presidente Gustavo Petro “siembre dudas injustificadas”. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

En medio del rápido avance del preconteo electoral tras la elección presidencial que dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro se pronunció rechazando los resultados presentados por la Registraduría.

Ante la respuesta del mandatario, indicando que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública.Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, la ONG Human Rights Watch se pronunció y presentó su preocupación.

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La directora de la división para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, hizo un llamado a proteger a la Registraduría colombiana luego de que el presidente Gustavo Petro no aceptase los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial.

Goebertus señaló que Colombia cuenta con un sistema electoral “independiente y confiable” por lo que calificó como lamentable que “el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta”.

La directora agregó que los resultados electorales deben respetarse y, ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, hizo un llamado a la comunidad internacional a “rodear” a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Por qué Petro no acepta el resultado?

En su publicación de X, el mandatario explicó que “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

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A esto, el presidente suma que existen dos censos "el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales”.

Bajo estos argumentos, Gustavo Petro dijo que solo aceptará como resultados vinculantes los datos que presenten "las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Las cifras clave de la primera vuelta

Según el boletín 45 de la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo de la Espriella, del partido“Defensores de la patria”, obtuvo 10.361.413 votos.

Por su parte, Iván Cepeda, representante del partido Pacto Histórico, alcanzó una votación de 9.688.245 sufragios

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Con base en estas cifras, De la Espriella se consolida como uno de los candidatos presidenciales con mayor respaldo en la contienda electoral y Cepeda asegura su paso a la siguiente fase en el proceso de elección presidencial.

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio.