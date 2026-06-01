Análisis sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia: Abelardo de la Espriella vs. Iván Cepeda

En Hora20 el análisis sobre la primera vuelta electoral en Colombia que ha dejado un escenario sorpresivo con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los contendientes para la segunda vuelta, el 21 de junio de 2025.

Lo que dicen los panelistas

Los panelistas de Caracol Radio, Laura Bonilla, Andrés Caro, Camilo Granada, Sandra Borda y Carlos Gustavo Chacón, ofrecieron sus análisis sobre los resultados, las implicaciones para el país y las estrategias que deberán adoptar ambos candidatos:

El fenómeno de Abelaro de la Espriella

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, destacó que “todos estábamos equivocados” en las proyecciones, ya que ninguna encuesta anticipó el desempeño de Abelardo de la Espriella. Lo calificó como “el fenómeno de estas elecciones”, resaltando su crecimiento constante y la ausencia de un “techo” para su votación. Añadió que Abelardo de la Espriella logró “desahuciar al centro” y, posiblemente, “le quitó votos a la izquierda”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, por su parte, señaló que la elección se movió “alrededor de emociones”, siendo el “miedo” la principal. Atribuyó el éxito de Abelardo de la Espriella a su capacidad para movilizar el “miedo macroeconómico” y posicionarse como “nuevo jefe de esta derecha populista”.

El mapa electoral

Sandra Borda, politóloga e internacionalista, analizó el mapa electoral, señalando que el resultado es una combinación de la preocupación por la seguridad y el hecho de que Abelardo de la Espriella “encarna una candidatura absolutamente revelada contra la clase política tradicional”. Borda planteó la incógnita sobre cómo se moverá el “centro” en la segunda vuelta, especialmente los votantes de Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

La adhesión de Paloma Valencia a la campaña de Abelardo de la Espriella fue un punto clave. Para Camilo Granada, politólogo, economista y estratega político, la decisión de Valencia era predecible dada su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, enfatizó que es “intuito personal” y no es seguro que todos sus votantes la sigan. Expresó su preocupación por la inexperiencia en el gobierno de ambos candidatos, señalando que el próximo presidente será un “total novato en materia de gobierno”.

Subrayó la dificultad de construir puentes en un estado de “polarización profunda” y la necesidad de alianzas con los partidos tradicionales en el Congreso, ya que ninguno de los candidatos tiene mayorías.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, destacó la importancia de reconocer el trabajo realizado por la Registraduría, el registrador, los jurados, los testigos electorales y la ciudadanía que participó en una jornada electoral pacífica y democrática. Chacón subrayó que los resultados de las elecciones sorprendieron a muchos, ya que ni los mejores pronósticos para Iván Cepeda anticipaban una victoria en la primera vuelta.

Mencionó que, a pesar de las especulaciones sobre los límites de apoyo a los candidatos, la realidad es que no hay un techo claro para ninguno de los dos. En los últimos seis meses se discutió mucho sobre esos liites, pero la campaña de Espriella ha demostrado ser impactante, logrando atraer a votantes del centro.