Consejo de Seguridad de la ONU tendrá reunión “urgente” por situación en el Líbano

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este domingo que ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

En una entrevista a la cadena BFMTV, Barrot informó de su petición, que se produce después de que Israel informara de una nueva extensión de su ofensiva terrestre en Líbano, porque “nada -dijo- puede justificar la prolongación de las operaciones militares israelíes en Líbano ni una ocupación cada vez más profunda del territorio libanés”, lo que calificó de “grave error”.

Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chií libanés Hezbolá continúan de forma casi diaria pese a la tregua teóricamente vigente desde el 17 de abril. Las hostilidades se intensificaron a comienzos de marzo, en un contexto de creciente tensión regional vinculado al conflicto entre Israel e Irán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuyo gobierno considera amplias zonas del sur del Líbano como áreas de combate, anunció el viernes que las fuerzas israelíes habían cruzado el río Litani, situado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre ambos países.

Este domingo, el ejército israelí señaló en la red social X que había ampliado sus operaciones contra objetivos de Hezbolá al norte del Litani y que la ofensiva se extenderá a otras áreas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el objetivo es “destruir el poder de Hezbolá” y garantizar la seguridad de las comunidades del norte de Israel. También afirmó que las fuerzas israelíes tomaron el control de la fortaleza medieval de Beaufort, en el sur del Líbano.

“Esta prolongación de las operaciones israelíes, este avance, es contrario a los compromisos de Israel” adquiridos en el acuerdo de alto el fuego, “al derecho internacional (...) y a los intereses y la seguridad de Israel”, dijo hoy el jefe de la diplomacia francesa.

Barrot advirtió que “cada pueblo bombardeado, cada pueblo ocupado, cada civil asesinado fortalece a Hezbolá a largo plazo”.

Israel estableció a mediados de abril una ‘línea amarilla’ (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta misma divisoria.

La expansión de las operaciones ha generado nuevas críticas internacionales y aumenta la presión diplomática sobre el conflicto, mientras varios países y organismos internacionales advierten del riesgo de una mayor desestabilización en la región.