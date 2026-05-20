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20 may 2026 Actualizado 13:26

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Petro cuestiona a la Registraduría y afirma que software está bajo control de Thomas Greg & Sons

El presidente Gustavo Petro sostiene que una sentencia del Consejo de Estado concluyó que el software de Thomas Greg & Sons es “débil y vulnerable” para garantizar elecciones transparentes en Colombia.

Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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