India: colapso de edificio comercial deja seis personas muertas

Las autoridades anunciaron una investigación para determinar qué causó el derrumbe del edificio en Nueva Delhi. (Foto: Cortesía)

Al menos seis personas fallecieron después de que un edificio comercial colapsara en la noche del sábado cerca de la estación de metro de Saket, en el sur de Nueva Delhi, según reportaron agencias locales este domingo mientras continúan las labores de rescate.

“Hoy, a lo largo del día, se recuperaron tres cuerpos. Posteriormente, según nuestras conversaciones con la administración, no se ha recibido ningún informe sobre otras personas desaparecidas”, declaró a agencias locales el comandante de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) de Nueva Delhi, Suneel Kumar Singh.

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Los trabajos de remoción de escombros continúan, aunque los perros de rescate no han detectado la presencia de más víctimas con vida.

No se ha reportado un número oficial de heridos.

El incidente ocurrió hacia las 7:35PM hora local del sábado, según reportó la Policía de Delhi. Un video que captó el suceso, publicado por la agencia local PTI, muestra el edificio levantando polvo antes de derrumbarse en cuestión de segundos.

Las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas del colapso.

“Se tomarán medidas estrictas contra todas las construcciones no autorizadas. Se exigirá rendición de cuentas por negligencia en todos los niveles”, declaró en X la jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta.