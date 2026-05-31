Nicaragua: líder indígena muere en prisión luego de 3 años de detención

Brooklyn Rivera, quien fue detenido en 2023 bajo cargos que nunca fueron públicos, falleció por “deterioro físico y neurológico”. (Foto: Cortesía / Caracol Radio)

El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención, informó el ministerio de Salud.

Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un “preso de conciencia” de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.

Le interesa: Embajador que estaba de parranda con el prófugo Carlos Ramón González continúa en la Cancillería

“Lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida”, aseguró el ministerio en un comunicado publicado en medios oficialistas como El 19 Digital.

Según ese reporte, el “deterioro físico y neurológico” de Rivera fue “consecuencia de una bacteria generada por el virus del covid 19”. Su muerte ocurrió a pesar de los “enormes e intensos esfuerzos” médicos, agregó.

El dirigente estaba hospitalizado por múltiples problemas de salud, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial, visiblemente demacrado, y la víspera reconoció por primera vez que su condición era “crítica”.

“Su fallecimiento exige una investigación inmediata, independiente y transparente. Deben garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso”, reaccionó Albert Randim, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lea también: Nicaragua excarceló a 1.200 presos en medio de Día Nacional de Reconciliación

¿Quién era Rivera?

Rivera era un reconocido líder del pueblo miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.

Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.

Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos graves como traición a la patria.