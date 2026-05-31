Gobierno de Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles a Colombia desde el 1 de junio

El Gobierno de Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como anunció el presidente, Daniel Noboa.

La medida ocurre días después de que la Comunidad Andina (CAN) ordenara la eliminación del “impuesto de seguridad” establecido por Quito.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100 % creada por Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, que entrará en vigencia desde este lunes 1 de junio.

Choque de versiones

El Gobierno colombiano tachó de “engañosa” la declaración del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de “buena voluntad” y aseguró que esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

En contexto: Gobierno afirma que el fin de aranceles de Ecuador obedece a la CAN y rechaza injerencia electoral

“Colombia manifiesta su categórico rechazo (...) a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando (...) responde a las conminatorias órdenes de la CAN”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Noboa anunció la medida anoche en una videollamada con el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas, lo que llevó al Gobierno de Gustavo Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.

En su conversación con el candidato, Noboa aseguró: “Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad”.

La guerra comercial

Los dos países tienen una disputa comercial desde comienzos de este año, cuando el Gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” a los productos colombianos al considerar insuficientes las acciones de Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

La medida, duramente criticada por empresarios y comerciantes, comenzó en febrero con un gravamen del 30 %, fue elevada posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo.

La Secretaría General de la CAN, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, había ordenado a ambos países retirar los aranceles impuestos durante la disputa comercial y concedió un plazo de diez días hábiles para desmontar las medidas, que se vencieron el pasado 21 de mayo.