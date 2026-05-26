Conmigo, este proceso de paz se acaba el 7 de agosto: Sergio Fajardo
El candidato aseguró que los ceses al fuego le entregaron el territorio al mundo criminal. Plantea levantar las mesas de negociación y fortalecer la inteligencia.
En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, el candidato presidencial Sergio Fajardo detalló que, si bien ha apoyado todos los procesos de paz en Colombia, los procesos que desarrolla el gobierno son un fracaso y que, por ende, a partir del próximo 7 de agosto, levantará estas negociaciones:
“La criminalidad que tenemos hoy en Colombia ya es otra distinta a la del narcotráfico. Hay extorsión, minería ilegal; todo eso está regado. Lo que ocurre, no alcanzamos a visualizarlo. Nosotros tenemos el plan guardián, hay que fortalecer la Fuerza Pública con la misión de que ocupe y permanezca en el territorio para que construya paz”.
Por otro lado, dijo que el 14 de agosto presentarán en Barranquilla el plan ciudades más seguras y el primer plan es el antiextorsión, “El 50% de la extorsión viene de las cárceles, eso se enfrenta sacando la corrupción, con inteligencia y tecnología porque eso nos permite trazabilidad. Eso toca trabajarlo con las telefónicas y el sistema financiero”.
Detalló que los grupos Gaula han tenido buen rendimiento, “toca trabajar con inteligencia, anticipación y sin esperar a que haya una denuncia. También nos tenemos que preocupar y evitar que jóvenes entren a organizaciones armadas”.
Reviva la entrevista de Sergio Fajardo en Hora 20 y El País en Elecciones
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