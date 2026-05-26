Este Gobierno le vendió el alma al diablo, y ahí está el diablo gobernando: Fajardo

En entrevista con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que en el gobierno de Gustavo Petro hay mucho ladrón, “en este gobierno le vendieron en alma al diablo, como lo dijo Gustavo Bolívar. Y ahí está el diablo gobernando”.

Por otro lado, dijo que él ha logrado hacer una reflexión sobre las distintas etapas de su vida, “iba a escribir un libro sobre elecciones del 2018 y 2022 y pensé para qué escribir un libro para hablar de otras personas. Yo tengo el espíritu limpio, tengo energía como cuando empezamos con el 0% y voy para 70 años. En estos días decide mucha gente, hay muchos indecisos todavía y en el mundo de las redes se puede hablar diferente. Aprendí bastante sobre cómo hablar distinto y expresarme de otra manera”.

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Reiteró que tiene el espíritu limpio, que está en paz con el país, “un país que me preocupa y me duele. La voy a luchar hasta el último minuto, nunca en la vida se pierde cuando se lucha por los sueños. Estaremos hasta el último minuto porque podemos romper con la polarización”.