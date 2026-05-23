¿Por qué Fajardo se negó a una posible unión con Paloma? Las razones de la conversación fallida

El punto de encuentro fue la capital del Atlántico. Allí, ambos candidatos se reunieron en horas de la mañana para tomarse un café y hablar sobre las posibilidades de unir fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial que se desarrollará el próximo fin de semana.

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Había mucha expectativa alrededor de este encuentro. Ayer, la candidata publicó un video desde Corabastos en el que invitaba a Fajardo a tomarse un café para hablar sobre las diferencias que los mantenían separos y unir fuerzas, todo esto en medio de unos duros resultados que no favorecieron a ninguno de los dos candidatos.

Tras la presión mediática, el candidato aceptó hablar con Paloma, pero en un espacio público y abierto. Este sábado, la cita se hizo real, llegaron los candidatos antes de las 8:00 am en la cafetería del Hotel El Prado. Sin embargo, tras media hora de conversación, no se logró llegar a un acuerdo.

¿Por qué no hubo acuerdo entre Paloma y Fajardo?

Aunque Paloma estaba en una gran disposición para conversar y abrir todos los puentes entre ambos candidatos, Sergio Fajardo estuvo firme en su posición. Según el candidato de Dignidad y Compromiso, hubo dos razones principales por las que no hubo acuerdo:

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