¿Por qué Fajardo se negó a una posible unión con Paloma? Las razones de la conversación fallida
Este sábado, los candidatos Paloma Valencia y Sergio Fajardo se reunieron en Barranquilla para hablar sobre un posible unión, ¿en qué terminó?
El punto de encuentro fue la capital del Atlántico. Allí, ambos candidatos se reunieron en horas de la mañana para tomarse un café y hablar sobre las posibilidades de unir fuerzas de cara a la primera vuelta presidencial que se desarrollará el próximo fin de semana.
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Había mucha expectativa alrededor de este encuentro. Ayer, la candidata publicó un video desde Corabastos en el que invitaba a Fajardo a tomarse un café para hablar sobre las diferencias que los mantenían separos y unir fuerzas, todo esto en medio de unos duros resultados que no favorecieron a ninguno de los dos candidatos.
Tras la presión mediática, el candidato aceptó hablar con Paloma, pero en un espacio público y abierto. Este sábado, la cita se hizo real, llegaron los candidatos antes de las 8:00 am en la cafetería del Hotel El Prado. Sin embargo, tras media hora de conversación, no se logró llegar a un acuerdo.
¿Por qué no hubo acuerdo entre Paloma y Fajardo?
Aunque Paloma estaba en una gran disposición para conversar y abrir todos los puentes entre ambos candidatos, Sergio Fajardo estuvo firme en su posición. Según el candidato de Dignidad y Compromiso, hubo dos razones principales por las que no hubo acuerdo:
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- La polémica que hubo esta semana por cuenta de una manifestación con grafitis cerca de la fina de Álvaro Uribe en Llanogrande, Antioquia. Según Fajardo, ese choque que hubo entre manifestantes y personas que apoyaban al expresidente fue inaceptable. “Uribe diciendo que a mí me tienen que matar si van a ofender a mi familia y había un señor con unos bates y otro con un cuchillo... esa es la Colombia del odio y que no podemos permitir”.
- El cierre de campaña de Paloma Valencia en Barranquilla. Esta fue la otra razón que destacó Fajardo y que pesó en su decisión. Según el candidato, en esa tarima estuvieron personas con las que él “jamás estaría”. En esa tarima, estuvo el senador electo Yessid Pulgar, hermano del condenado Eduardo Pulgar, por quien fue ampliamente criticada la candidata del Centro Democrático. Según Fajardo, él se ha esmerado por hacer una política diferente, de recorrer las calles y entregar volantes, y no es momento para poner en riesgo todo su esfuerzo por desligarse de la política tradicional.
Ana Rodríguez
Periodista de la Universidad del Rosario, con experiencia en creación de contenidos para redes sociales...