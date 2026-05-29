Tras polémica con el Distrito, MinCiencias iniciará instalación de laboratorio en Ciudad Bolívar

Después de una jornada marcada por la controversia entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Ciencia confirmó que el próximo 1 de junio comenzará la instalación del laboratorio STEAM del programa Colombia Robótica en el colegio Sierra Morena, en Ciudad Bolívar.

El proyecto, pretende fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los estudiantes, se pondrá en marcha luego de una mesa de diálogo en la que participaron representantes de MinCiencias, delegados de la Secretaría Distrital de Educación, estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como representantes de derechos humanos de la Asociación Distrital de Educadores, ADE.

La disputa por el ingreso al colegio Sierra Morena

La controversia comenzó cuando la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que funcionarios de la entidad no pudieron ingresar a la Institución Educativa Distrital Sierra Morena para adelantar actividades relacionadas con la implementación del laboratorio.

La situación generó pronunciamientos del Gobierno Nacional e incluso del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó las dificultades para avanzar en una iniciativa enfocada en la formación científica y tecnológica de los jóvenes de Ciudad Bolívar.

Desde la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, se insistió en que el desacuerdo no estaba relacionado con la instalación del laboratorio. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que el Distrito respaldaba la llegada del proyecto, pero señaló que el inconveniente surgió por la realización de un evento que, según explicó, no había sido coordinado adecuadamente con las autoridades educativas y aseguraba que tenía un componente político/institucional más allá de la simple entrega del laboratorio.

Así se destrabó la llegada del laboratorio STEAM

Tras varias horas de diálogo, las partes lograron alcanzar acuerdos para avanzar en la implementación del proyecto.

Según informó MinCiencias, el próximo primero de junio iniciará el proceso de instalación del laboratorio STEAM del programa Colombia Robótica en el colegio Sierra Morena. La entidad señaló además que el equipamiento tecnológico ya se encuentra listo para ser transferido a la institución.

Dentro de los compromisos alcanzados también quedó establecido que las autoridades distritales y locales garantizarán que no existan represalias contra integrantes de la comunidad educativa y que se avanzará en soluciones institucionales orientadas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del colegio.

Formación en robótica e inteligencia artificial para más de 5.000 estudiantes

Más allá de la entrega de equipos tecnológicos, el proyecto contempla una estrategia integral de formación que será desarrollada en alianza con la Universidad Nacional.

La iniciativa incluirá capacitación para docentes y estudiantes en áreas como robótica, ciencia computacional e inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer competencias tecnológicas y promover procesos de innovación dentro de la comunidad educativa.

De acuerdo con MinCiencias, el laboratorio beneficiará a más de 5.000 estudiantes de Ciudad Bolívar, cuyo propósito es ampliar el acceso de niños, niñas y jóvenes a herramientas tecnológicas, programación y tecnologías emergentes.