Capturan a ciudadano chino requerido en extradición EE.UU: lideraría una red de lavado de activos

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus las autoridades lograron la captura en Bogotá del ciudadano chino Haibo Zhang, conocido con el alias de ‘Chokan’, requerido por la justicia de los Estados Unidos mediante orden de extradición.

El ciudadano extranjero es señalado de integrar una presunta red transnacional dedicada al lavado de activos, la cual habría utilizado a Colombia como plataforma para el movimiento de capitales ilícitos provenientes del narcotráfico internacional.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ‘Choka’ sería uno de los principales articuladores de esta estructura criminal, presuntamente encargado de ocultar el origen de grandes sumas de dinero mediante operaciones financieras realizadas dentro y fuera del país.

Las indagaciones permitieron establecer que la organización criminal habría consolidado operaciones en Bogotá y en el departamento del Valle del Cauca, zonas estratégicas desde donde, al parecer, se realizaban movimientos de dinero en efectivo a través de transferencias nacionales e internacionales, así como transacciones con activos digitales.

Haibo Zhang es requerido en extradición por la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, Estados Unidos, mediante una orden emitida el pasado 20 de mayo de 2026, por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.